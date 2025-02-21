Челсі Мудрика їде у Данію: результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій

У швейцарському Ньоні відбулось жеребкування усіх трьох єврокубкових турнірів. Останніми своїх суперників дізнались учасники 1/8 фіналу Ліги конференцій-2024/2025.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій-2024/2025 стартувало о 15:00 (за київським часом). За день до цього футбольні уболівальники дізнались імена усіх учасників цієї стадії турніру, пише 24 Канал.

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Хто вийшов до 1,/8 фіналу

Нагадаємо, що одразу вісім клубів вийшли напряму у плей-оф турніру, а це Челсі, Віторія Гімарайнш, Фіорентина, Рапід Відень, Юргорден, Лугано, Легія та Серкль Брюгге.

До слова. Челсі Михайла Мудрика набрало максимальні 18 балів у шести турах та виграло підсумкову єдину таблицю основного раунду Ліги конференцій.

20 лютого до них приєднались ще вісім колективів, які змагались за 1/8 фіналу шляхом стикових матчів 1/16 фіналу Ліги конференцій.

Переможцями стикових матчів 1/16 фіналу стали: Бетіс, Копенгаген, Борац, Пафос, Цельє, Панатінаїкос, Мольде та Ягеллонія.

Пари 1/8 фіналу Ліги конференцій

Ягеллонія – Серкль Брюгге

Мольде – Легія

Цельє – Лугано

Пафос – Юргорден

Панатінаїкос – Фіорентина

Бетіс – Віторія

Борац – Рапід Відень

Копенгаген – Челсі

Важливо! Матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудуться у ті ж дні, що і поєдинки цієї стадії Ліги Європи – 6-го та 13-го березня.

Відзначимо, що першими своїх суперників у Ньоні дізнались клуби, які пробились до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.