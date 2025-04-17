Ліга конференцій-2024/25: хто вийшов у півфінал турніру

Визначилися усі учасники півфіналу Ліги конференцій сезону-2024/25. Головні фаворити третього за престижністю турніру продовжать боротьбу за трофей.

У четвер, 17 квітня, відбулися матчі-відповіді Ліги конференцій-2024/25. Вісім команд боролися за чотири путівки до півфіналу, пише 24 Канал.

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Як завершилися чвертьфінали Ліги конференцій

Ігровий день був розподілений на два слоти. Спочатку відбулися матчі Фіорентина – Цельє та Ягеллонія – Бетіс.

У Флоренції скромний словенський клуб дав справжній бій одному з фаворитів турніру. Ба більше, футболісти Цельє вели в рахунку – 2:1. Та все ж "фіалки" зуміли відігратися та здобути нічию (2:2), яка вивели їх до півфіналу.

Іспанський Бетіс після домашньої перемоги (2:0) впевнено почувався в гостях у Ягеллонії. Суперники обмінялися голами в другому таймі та завершили зустріч в нічию – 1:1. Бетіс вийшов до наступного раунду.

Лондонський Челсі досить несподівано зазнав домашньої поразки від Легії (1:2). Втім, до півфіналу вийшла команда Мудрика завдяки перемозі у першій зустрічі (3:0).

Хто зіграє у півфіналі Ліги конференцій

Таким чином до півфіналу вийшли італійська Фіорентина та іспанський Бетіс, які зустрінуться в очному поєдинку.

Бетіс – Фіорентина

Переможець пари Рапід/Юргорден – Челсі

Півфінальні матчі відбудуться 1 та 8 травня. Переможець Ліги конференцій визначиться 28 травня 2025 року. Фінальний поєдинок відбудеться у Вроцлаві на Міському стадіоні.