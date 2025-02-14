Результати перших матчів 1/16 фіналу Ліги конференцій

На стадії 1/16 фіналу Ліги конференцій зустрічалися команди, які у підсумковій таблиці посіли місця з 9-го по 24-те. Переможці двоматчевих протистоянь приєднаються до вісімки найкращих команд основної стадії турніру.

У четвер, 14 лютого, відбулися перші матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій сезону-2024/25. Українські клуби припинили боротьбу в турнірі ще на стадії кваліфікації, пише 24 Канал.

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Як завершилися перші матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій

Вісім стикових матчів були поділені на два слоти. В одному з перших матчів ігрового дня грецький Панатінаїкос несподівано поступився ісландському Вікінгуру (1:2). "Зелені" забили гол престижу лише у компенсований час.

Польська Ягеллонія на виїзді обіграла сербську Бачка-Топола (3:1). Колишній український футболіст Тарас Романчук вийшов на заміну на 78-й хвилині.

Іспанський Бетіс на виїзді без проблем розібрався з бельгійським Гентом (3:0). А от кіпрське дербі Омонія – Пафос не визначило переможця – 1:1.

Результати та відеоогляди перших матчів 1/16 фіналу Ліги конференцій

Бачка-Топола – Ягеллонія 1:3

Голи: Мбунгу, 28 – Імас, 31, 89, Пулулу, 81

Вікінгур – Панатінаїкос 2:1

Голи: Атласон, 13, Вільямссон, 56 – Йоаннідіс, 90+1

Мольде – Шемрок Роверс 0:1

Гол: Нунан, 57

Цельє – АПОЕЛ 2:2

Голи: Кучис, 2, 59 – Абанга, 32, Лайфіс, 70

Борац – Олімпія 1:0

Гол: Огрінец, 90+1

Гент – Бетіс 0:3

Голи: Антоні, 63, Бакамбу, 72, Альтіміра, 84

Копенгаген – Ганденгайм 1:2

Голи: Ларссон, 45+1 – Келлер, 59, Зірслебен, 85

Омонія – Пафос 1:1

Гол: Семедо, 51 (з пен.) – Оршич, 84

Матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій відбудуться 20 лютого. Жеребкування наступних стадій турніру заплановано на 21 лютого 2025 року