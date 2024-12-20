Напередодні завершився основний етап Ліги конференцій, який відбувався у новому форматі. За вихід у наступний раунд боролися 36 команд, пише 24 Канал.

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Хто зіграє у 1/16 фіналу Ліги конференцій

Вісім найкращих команд етапу Ліги автоматично вийшли до 1/8 фіналу. Це команда Михайла Мудрика Челсі (Англія), Віторія Гімарайнш (Португалія), Фіорентина (Італія), Рапід (Австрія), Юргорден (Швеція), Лугано (Швейцарія), Легія (Польща) та Серкль Брюгге (Бельгія).

Команди, які посіли місця з 9 до 24-го утворили пари 1/16 фіналу. Вони визначать вісім останніх учасників 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Результати жеребкування

Бачка-Топола – Ягелоннія

Мольде – Шемрок Роверс

Целе – АПОЕЛ

Омонія – Пафос

Вікінгур Рейк’явік – Панатінаїкос

Борац Баня-Лука – Олімпія Любляна

Гент – Бетіс

Копенгаген – Гайденгайм

Вдалим можна назвати жереб для команди Романа Безуса. Його Омонія у кіпрському дербі зустрінеться з Пафосом.

Грецький Панатінаїкос, у який сватають вінгера Полісся та збірної України Олексія Гуцуляка, зіграє з ісландським Вікінгуром. А іспанський Бетіс перший поєдинок проти Гента зіграє на виїзді.

Перші поєдинки відбудуться 13 лютого, а матчі-відповіді заплановані на 20 лютого.