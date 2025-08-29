У четвер, 28 серпня, визначились усі представники України в основних раундах єврокубкових турнірів. Лише гранди Динамо та Шахтар продовжать свою ходу у Лізі конференцій-2025/2026.

Київське Динамо гратиме в основному раунді Ліги конференцій після вильоту від Маккабі Тель-Авів із плей-оф Ліги Європи. Натомість донецький Шахтар лише в екстратаймах здолав швейцарський Серветт, залишившись у ЛК, інформує 24 Канал.

Читайте також Фіорентина відігралась із 0:2, мінуснувши Полісся із єврокубків

Скільки зароблять українські клуби у Лізі конференцій?

Динамо та Шахтар гарантовано вже поповнять кожен свій бюджет 3,17 мільйонами євро (кожному окремо).

За кожну перемогу українські клуби зароблять ще по 400 тисяч євро, а от за нічию отримають по 133 тисячі.

До слова. Команди, які фінішують у топ-9 єдиної турнірної таблиці, зароблять по 400 тисяч євро, а із 9-го по 24-ту позицію – по 133 тисячі. Переможець Ліги конференцій-2025/2026 отримає 7 мільйонів євро.

Відзначимо, що Україна втратила двох представників у єврокубковому сезоні-2025/2026. Олександрія вилетіла ще на стадії 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій від сербського Партизана (сумарно 0:6 на користь сербів). Натомість Полісся у плей-оф Ліги конференцій поступилось італійській Фіорентині (сумарно 2:6).

Шахтар стартував у єврокубковому розіграші із Ліги Європи, де пройшов Ільвес і Бешикташ. Однак вилетів від Панатінаїкоса. У плей-оф Ліги конференцій "гірники" із великим труднощами здолали Серветт (1:1 та 2:1).

Динамо ж взагалі розпочинало із кваліфікації Ліги чемпіонів, де у другому колі пройшли Хамрун, але вже у наступному раунді вилетіло від Пафоса, який пробився до основного етапу ЛЧ. Кияни ж у плей-оф вже Ліги Європи не змогли пройти ізраїльський Маккабі Тель-Авів (2:3).

Нагадаємо, що 29 серпня відбудеться жеребкування основних етапів Ліги Європи та Ліги конференцій. Старт процедури о 14:00 (за київським часом).