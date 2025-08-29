В четверг, 28 августа, определились все представители Украины в основных раундах еврокубковых турниров. Только гранды Динамо и Шахтер продолжат свое шествие в Лиге конференций-2025/2026.

Киевское Динамо будет играть в основном раунде Лиги конференций после вылета от Маккаби Тель-Авив из плей-офф Лиги Европы. Зато донецкий донецкий Шахтер только в экстратаймах одолел швейцарский Серветт, оставшись в ЛК, информирует 24 Канал.

Сколько заработают украинские клубы в Лиге конференций?

Динамо и Шахтер гарантированно уже пополнят каждый свой бюджет 3,17 миллиона евро (каждому отдельно).

За каждую победу украинские клубы заработают еще по 400 тысяч евро, а вот за ничью получат по 133 тысячи.

К слову. Команды, которые финишируют в топ-9 единой турнирной таблицы, заработают по 400 тысяч евро, а с 9-го по 24-ю позицию – по 133 тысячи. Победитель Лиги конференций-2025/2026 получит 7 миллионов евро.

Отметим, что Украина потеряла двух представителей в еврокубковом сезоне-2025/2026. Александрия вылетела еще на стадии 2-го раунда квалификации Лиги конференций от сербского Партизана (суммарно 0:6 в пользу сербов). Зато Полесье в плей-офф Лиги конференций уступило итальянской Фиорентине (суммарно 2:6).

Шахтер стартовал в еврокубковом розыгрыше с Лиги Европы, где прошел Ильвес и Бешикташ. Однако вылетел от Панатинаикоса. В плей-офф Лиги конференций "горняки" с большим трудом одолели Серветт (1:1 и 2:1).

Динамо же вообще начинало с квалификации Лиги чемпионов, где во втором круге прошли Хамрун, но уже в следующем раунде вылетело от Пафоса, который пробился в основной этап ЛЧ. Киевляне же в плей-офф уже Лиги Европы не смогли пройти израильский Маккаби Тель-Авив (2:3).

Напомним, что 29 августа состоится жеребьевка основных этапов Лиги Европы и Лиги конференций. Старт процедуры в 14:00 (по киевскому времени).