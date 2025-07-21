Полісся та Олександрія отримали потенційних опонентів у кваліфікації Ліги конференцій

Останніми 21 липня своїх можливих суперників дізнались два представники України у Лізі конференцій – Полісся та Олександрія. Жеребкування 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій-2025/2026.

Олександрія та Полісся були поділені на два списки. Срібні призери УПЛ-2024/2025 потрапили до числа сіяних, а от "житомиряни" – до несіяних, пише 24 Канал.

Варто дізнатись Динамо дізналось потенційного суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів

Хто дістався Поліссю та Олександрії за підсумками жеребкування ЛК?

У день жеребкування список потенційних суперників Полісся та Олександрії дещо скоротився.

Потенційні суперники Олександрії:

Переможець пари Росенборг (Норвегія) – Банга (Литва)

Переможець протистояння Австрія (Австрія) – Спірлі (Грузія)

Переможець битви Мідтьюлланд (Данія) – Хіберніан (Шотландія)

Переможець дуелі Сількеборг (Данія) – КА Акурейрі (Ісландія)

Переможець пари Сент-Патрікс Атлетік (Ірландія) – Нимме Калю (Естонія)

Переможець зустрічі Кауно Жальгіріс (Литва) – Валур (Ісландія)

За результатами жеребкування, Олександрія зіграє проти тріумфатора пари Мідтьюлланд (Данія) – Хіберніан (Шотландія), якщо пройде сербський Партизан (24-го та 31-го липня).

Можливі суперники Полісся:

Переможець пари Ільвес Тампере (Фінляндія) – АЗ Алкмар (Нідерланди)

Переможець протистояння Сент-Джозеф (Гібралтар) – Шемрок Роверс (Ірландія)

Переможець дуелі Вараждин (Хорватія) – Санта-Клара (Португалія)

Переможець битви Вллазнія (Албанія) – Вікінгюр Рейк'явік (Ісландія)

Переможець зустрічі Паксі (Угорщина) – Марібор (Словенія)

Полісся може зіграти проти переможця пари Паксі (Угорщина) – Марібор (Словенія) у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій-2025/2026. Команді Руслана Ротаня спершу потрібно здолати у двоматчевому протистоянні Санту-Колому із Андорри (24-го та 31-го липня).

Нагадаємо, що дещо раніше 21 липня своїх можливих опонентів дізнались київське Динамо та донецький Шахтар. "Гірники" також отримали потенційного опонента, якщо вилетять від Бешикташа із Ліги Європи. У такому неприємному випадку донеччани зіграють вже у Лізі конференцій проти тріумфатора пари Сент-Патрікс (Ірландія) – Нимме Калью (Естонія).