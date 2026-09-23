Розклад, результати матчів і турнірна таблиця Ліги націй 2026

У Європі стартує новий сезон футбольного турніру серед збірних – Ліга націй УЄФА 2026. Участь у змаганні візьме і збірна України, яка зіграє проти Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.

Календар і розклад матчів, результати усіх поєдинків і турнірну таблицю груп Ліги націй – читайте на 24 Каналі. Ліга А Група 1 25 вересня, 21:45. Італія – Бельгія 25 вересня, 21:45. Туреччина – Франція 28 вересня, 21:45. Бельгія – Франція 28 вересня, 21:45. Туреччина – Італія 2 жовтня, 21:45. Бельгія – Туреччина 2 жовтня, 21:45. Франція – Італія 5 жовтня, 21:45. Італія – Туреччина 5 жовтня, 21:45. Франція – Бельгія 12 листопада, 19:00. Туреччина – Бельгія 12 листопада, 21:45. Італія – Франція 15 листопада, 21:45. Бельгія – Італія 15 листопада, 21:45. Франція – Туреччина Місце Країна Матчі В Н П Різниця голів Очки 1. Франція 2. Туреччина 3. Італія 4. Бельгія Група 2 24 вересня, 21:45. Нідерланди – Німеччина 24 вересня, 21:45. Сербія – Греція 27 вересня, 19:00. Сербія – Нідерланди 27 вересня, 21:45. Німеччина – Греція 1 жовтня, 21:45. Греція – Нідерланди 1 жовтня, 21:45. Німеччина – Сербія 4 жовтня, 21:45. Греція – Німеччина 4 жовтня, 21:45. Нідерланди – Сербія 13 листопада, 21:45. Нідерланди – Греця 13 листопада, 21:45. Сербія – Німеччина 16 листопада, 21:45. Греція – Сербія 16 листопада, 21:45. Німеччина – Нідерланди Місце Країна Матчі В Н П Різниця голів Очки 1. Німеччина 2. Нідерланди 3. Греція 4. Сербія Група 3 26 вересня, 21:45. Англія – Іспанія 26 вересня, 21:45. Чехія – Хорватія 29 вересня, 21:45. Іспанія – Хорватія 29 вересня, 21:45. Чехія – Англія 3 жовтня, 19:00. Хорватія – Англія 3 жовтня, 21:45. Іспанія – Чехія 6 жовтня, 21:45. Англія – Чехія 6 жовтня, 21:45. Хорватія – Іспанія 12 листопада, 21:45. Англія – Хорватія 12 листопада, 21:45. Чехія – Іспанія 15 листопада, 21:45. Іспанія – Англія 15 листопада, 21:45. Хорватія – Чехія Місце Країна Матчі В Н П Різниця голів Очки 1. Чехія 2. Хорватія 3. Іспанія 4. Англія Група 4 24 вересня, 21:45. Норвегія – Данія 24 вересня, 21:45. Португалія – Уельс 27 вересня, 19:00. Данія – Уельс 27 вересня, 21:45. Норвегія – Португалія 1 жовтня, 21:45. Данія – Португалія 1 жовтня, 21:45. Уельс – Норвегія 4 жовтня, 21:45. Португалія – Норвегія 4 жовтня, 21:45. Уельс – Данія 14 листопада, 19:00. Норвегія – Уельс 14 листопада, 21:45. Португалія – Данія 17 листопада, 21:45. Данія – Норвегія 17 листопада, 21:45. Уельс – Португалія Місце Країна Матчі В Н П Різниця голів Очки 1. Португалія 2. Норвегія 3. Данія 4. Уельс Ліга B Група 1 26 вересня, 16:00. Словенія – Шотландія 26 вересня, 21:45. Північна Македонія – Швейцарія 29 вересня, 21:45. Словенія – Північна Македонія 29 вересня, 21:45. Шотландія – Швейцарія 3 жовтня, 21:45. Північна Македонія – Шотландія 3 жовтня, 21:45. Швейцарія – Словенія 6 жовтня, 21:45. Швейцарія – Північна Македонія 6 жовтня, 21:45. Шотландія – Словенія 13 листопада, 21:45. Словенія – Швейцарія 13 листопада, 21:45. Шотландія – Північна Македонія 16 листопада, 21:45. Північна Македонія – Словенія 16 листопада, 21:45. Швейцарія – Шотландія Місце Країна Матчі В Н П Різниця голів Очки 1. Швейцарія 2. Північна Македонія 3. Шотландія 4. Словенія Група 2 25 вересня, 19:00. Грузія – Північна Ірландія 25 вересня, 21:45. Угорщина – Україна 28 вересня, 19:00. Грузія – Україна 28 вересня, 21:45. Північна Ірландія – Угорщина 2 жовтня, 21:45. Угорщина – Грузія 2 жовтня, 21:45. Україна – Північна Ірландія 5 жовтня, 21:45. Північна Ірландія – Грузія 5 жовтня, 21:45. Україна – Угорщина 14 листопада, 19:00. Грузія – Угорщина 14 листопада, 21:45. Північна Ірландія – Україна 17 листопада, 21:45. Угорщина – Північна Ірландія 17 листопада, 21:45. Україна – Грузія Місце Країна Матчі В Н П Різниця голів Очки 1. Північна Ірландія 2. Україна 3. Угорщина 4. Грузія Група 3 24 вересня, 21:45. Австрія – Ізраїль 24 вересня, 21:45. Косово – Ірландія 27 вересня, 19:00. Австрія – Косово 27 вересня, 21:45. Ізраїль – Ірландія 1 жовтня, 21:45. Ізраїль – Косово 1 жовтня, 21:45. Ірландія – Австрія 4 жовтня, 19:00. Косово – Австрія 4 жовтня, 21:45. Ірландія – Ізраїль 14 листопада, 16:00. Косово – Ізраїль 14 листопада, 21:45. Австрія – Ірландія 17 листопада, 21:45. Ізраїль – Австрія 17 листопада, 21:45. Ірландія – Косово Місце Країна Матчі В Н П Різниця голів Очки 1. Австрія 2. Ізраїль 3. Ірландія 4. Косово Група 4 28 вересня, 21:45. Польща – Боснія і Герцеговина 25 вересня, 21:45. Швеція – Румунія 28 вересня, 21:45. Румунія – Боснія і Герцеговина 28 вересня, 21:45. Швеція – Польща 2 жовтня, 21:45. Боснія і Герцеговина – Швеція 2 жовтня, 21:45. Польща – Румунія 5 жовтня, 21:45. Боснія і Герцеговина – Польща 5 жовтня, 21:45. Румунія – Швеція 14 листопада, 21:45. Румунія – Польща 14 листопада, 21:45. Швеція – Боснія і Герцеговина 17 листопада, 21:45. Боснія і Герцеговина – Румунія 17 листопада, 21:45. Польща – Швеція Місце Країна Матчі В Н П Різниця голів Очки 1. Швеція 2. Польща 3. Румунія 4. Боснія і Герцеговина Ліга C Група 1 26 вересня, 19:00. Сан-Марино – Фінляндія 26 вересня, 21:45. Албанія – Білорусь 29 вересня, 19:00. Фінляндія – Білорусь 29 вересня, 21:45. Сан-Марино – Албанія 3 жовтня, 16:00. Фінляндія – Албанія 3 жовтня, 19:00. Білорусь – Сан-Марино 6 жовтня, 21:45. Албанія – Сан-Марино 6 жовтня, 21:45. Білорусь – Фінляндія 12 листопада, 21:45. Албанія – Фінляндія 12 листопада, 21:45. Сан-Марино – Білорусь 15 листопада, 19:00. Білорусь – Албанія 15 листопада, 19:00. Фінляндія – Сан-Марино Місце Країна Матчі В Н П Різниця голів Очки 1. Албанія 2. Білорусь 3. Сан-Марино 4. Фінляндія Група 2 25 вересня, 19:00. Віртменія – Латвія 25 вересня, 21:45. Чорногорія – Кіпр 28 вересня, 19:00. Вірменія – Чорногорія 28 вересня, 19:00. Латвія – Кіпр 2 жовтня, 19:00. Кіпр – Вірменія 2 жовтня, 19:00. Латвія – Чорногорія 5 жовтня, 19:00. Кіпр – Латвія 5 жовтня, 21:45. Чорногорія – Вірменія 12 листопада, 19:00. Вірменія – Кіпр 12 листопада, 21:45. Чорногорія – Латвія Місце Країна Матчі В Н П Різниця голів Очки 1. Вірменія 2. Латвія 3. Чорногорія 4. Кіпр Група 3 26 вересня, 19:00. Фарерські острови – Казахстан 26 вересня, 21:45. Словаччина – Молдова 29 вересня, 19:00. Молдова – Фарерські острови 29 вересня, 21:45. Словаччина – Казахстан 2 жовтня, 17:00. Казахстан – Молдова 2 жовтня, 21:45. Фарерські острови – Словаччина 6 жовтня, 17:00. Казахстан – Фарерські острови 6 жовтня, 21:45. Молдова – Словаччина 13 жовтня, 19:00. Молдова – Казахстан 13 жовтня, 21:45. Словаччина – Фарерські острови 16 листопада, 17:00. Казахстан – Словаччина 16 листопада, 17:00. Фарерські острови – Молдова Місце Країна Матчі В Н П Різниця голів Очки 1. Словаччина 2. Молдова 3. Фарерські острови 4. Казахстан Група 4 26 вересня, 19:00. Болгарія – Люксембург 26 вересня, 19:00. Ісландія – Естонія 29 вересня, 21:45. Болгарія – Естонія 29 вересня, 21:45. Люксембург – Ісландія 3 жовтня, 19:00. Естонія – Люксембург 3 жовтня, 19:00. Ісландія – Болгарія 6 жовтня, 21:45. Естонія – Ісландія 6 жовтня, 21:45. Люксембург – Болгарія 13 жовтня, 21:45. Болгарія – Ісландія 13 жовтня, 21:45. Люксембург – Естонія 16 листопада, 19:00. Естонія – Болгарія 16 листопада, 19:00. Ісландія – Люксембург Місце Країна Матчі В Н П Різниця голів Очки 1. Естонія 2. Ісландія 3. Болгарія 4. Люксембург Ліга D Група 1 24 вересня, 19:00. Андорра – Мальта 27 вересня, 19:00. Гібралтар – Андорра 1 жовтня, 21:45. Мальта – Гібралтар 4 жовтня, 19:00. Мальта – Андорра 13 листопада, 21:45. Андорра – Гібралтар 16 листопада, 21:45. Гібралтар – Мальта Місце Країна Матчі В Н П Різниця голів Очки 1. Андорра 2. Мальта 3. Гібралтар Група 2 24 вересня, 21:45. Ліхтенштейн – Литва 27 вересня, 19:00. Литва – Азербайджан 1 жовтня, 19:00. Азербайджан – Ліхтенштейн 4 жовтня, 16:00. Азербайджан – Литва 13 листопада, 21:45. Ліхтенштейн – Азербайджан 16 листопада, 19:00. Литва – Ліхтенштейн Місце Країна Матчі В Н П Різниця голів Очки 1. Литва 2. Азербайджан 3. Ліхтенштейн