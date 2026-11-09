Вирішальні матчі Ліги націй: чого очікувати від розв'язки групового етапу турніру збірних

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Через чергову зміну формату змагань на наступний розіграш більшості команд стане простіше не опинитися серед невдах. Не варто забувати й про додаткові шанси кваліфікуватися на Євро-2028, нагадує 24 Канал.

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Ситуація збірної України

Найбільше нас цікавитиме, звичайно ж, виконання завдань українською збірною під орудою Андреа Мальдери. Команда поки перебуває на третьому місці у групі B2, але досі зберігає можливість як напряму вийти в Лігу А, так і опинитися під загрозою вильоту.

Для 1-го місця нам потрібні тільки перемоги над Північною Ірландією і Грузією 14 і 17 листопада відповідно, а також збіг деяких інших обставин. 2-ге місце стане цілком прийнятним підсумком: далі на збірну чекатиме стикова дуель за підвищення у класі і гарантоване місце у другому кошику кваліфікації на Євро. Дуже не хотілося б дати грузинам нас випередити: хоча прямого вильоту з дивізіону B немає, грати стики за збереження прописки було б вкрай неприємно.

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Що там у боротьбі за плей-оф Ліги А

Португалію та Іспанію вже можна привітати з участю у чвертьфіналі. Однією ногою там і Англія, яка розбила хорватів 7:0 у жовтні – тож навряд поступиться своїм другим місцем за особистими зустрічами в разі рівності очок.

Франція Зінедіна Зідана явний фаворит групи А1, хоча Італія і Бельгія ще можуть очолити квартет. Боротьба "червоних дияволів" зі "скуадрою адзуррою" обіцяє бути цікавою.

А от де взагалі нічого ще не визначено – то це у групі Нідерландів, Греції та Німеччини. Успіхи еллінів чимало сплутали усім карти, тож не можна навіть виключати, що дебютний турнір Юргена Клоппа на чолі Бундестім обернеться провалом.

Данія, Вельс або Норвегія стануть власниками другої путівки у плей-оф від групи A4 – і це, ймовірно, буде найбільш бажаний суперник для будь-кого іншого у чвертьфіналах.