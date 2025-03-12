Команда Реброва з гравцями "молодіжки" розпочне підготовку до битви з Бельгією

Національна команда України вирушила до Іспанії, де готуватиметься до матчів плей-оф Ліги націй з Бельгією. На першому етапі під опікою Сергія Реброва перебуватимуть 10 гравців молодіжної збірної України.

"Синьо-жовті" готуватимуться до матчів плей-оф у незвичному складі. Через відсутність легіонерів Сергій Ребров долучив до тренувального збору десять гравців молодіжної збірної України, пише 24 Канал з посиланням на сайт УАФ.

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Хто з підопічних Мельгоси допомагатиме команді Реброва

На першому етапі підготовки команді Реброва допомагатимуть Руслан Нещерет, Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко, Валентин Рубчинський, Володимир Бражко, Максим Брагару (усі – Динамо), Георгій Єрмаков (Олександрія), Борис Крушинський (Полісся), Олександр Яцик (Зоря) та Ігор Краснопір (Карпати). Гравці "молодіжки" України працюватимуть з головною командою до 16 березня.

Гравці збірної України вирушили до Іспанії / фото УАФ

Потім підопічні Унаї Мельгоси продовжать підготовку в молодіжній збірній України. Їхній навчально-тренувальний збір у Туреччині запланований на 17 – 25 березня.

Щодо головної команди, то футболісти збірної України вже дісталися столиці Польщі Варшави. Звідти вони вирушать до іспанського Бенідорма, де проходитиме тренувальний збір.

19 березня "синьо-жовті" вирушать до Мурсії, де 20 березня на стадіоні "Енріке Рока де Мурсія" зіграють перший матч плей-оф Ліги націй проти Бельгії.

Нагадаємо, що до заявки збірної України потрапили 25 футболістів, 10 з яких представляють іноземні клуби.