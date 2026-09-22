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Sport News 24 Футбол Скільки європейські футбольні збірні зароблять на Лізі націй
22 вересня, 21:45
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Скільки європейські футбольні збірні зароблять на Лізі націй

Андрій Олійник

Попри скептичне ставлення до Ліги націй від таких іменитих тренерів як Юрген Клопп, турнір за роки свого існування довів, що справді є цікавим протистоянням рівних за силою команд. УЄФА демонструє, що це не просто товариські матчі, мотивуючи команди призовими.

З часу першого розіграшу бюджет змагань незмінно зростав. У 2026-2027 роках Європейський футбольний союз витратить на виплати збірним солідну суму, пише 24 Канал.

Скільки отримують команди за участь у Лізі націй

Ключовий принцип розподілу призових у цьому турнірі – наявність так званого "солідарного", тобто гарантованого платежу кожній країні-учасниці.

Фіксовану суму отримають усі 54 національні асоціації, залежно від того, у якому дивівізоні вони виступають:

  • Ліга А – 2,25 мільйона євро
  • Ліга B – 1,5 мільйона євро
  • Ліга С – 1,2 мільйона євро
  • Ліга D – 750 тисяч євро 

У єврокубках команда заробляє окремо за кожну перемогу або нічию. А от у Лізі націй не важливо, як зіграла команда в конкретному матчі – роль грає тільки підсумкове місце у турнірній таблиці. 

Ті команди, які здобувають перемогу у своїх групах, подвоюють солідарний платіж. Наприклад, Україна точно отримає 1,5 мільйона євро. Але якщо зможе фінішувати у квартеті вище Угорщини, Північної Ірландії та Грузії, то виплата зросте вже до 3 мільйонів. 

Які призові отримають учасники плей-оф

Стикові матчі між дивізіонами додатково не оплачуються УЄФА – там команди мотивовані тим, що на наступний розіграш вони можуть одразу заробити більше. 

А от збірні з Ліги А, які вийдуть зі своїх груп, будуть боротися за досить привабливі бонуси:

  • Участь у чвертьфіналі – 1 мільйон євро кожній команді
  • 4 місце – + 2,5 мільйона євро
  • 3 місце – + 3,5 мільйона євро
  • Фіналіст – + 4,5 мільйона євро
  • Переможець Ліги націй – + 6 мільйонів євро

Таким чином збірна-тріумфаторка загалом заробить гарантовано 11,5 мільйонів євро за весь турнір. 

Загальний бюджет Ліги націй, з урахуванням додаткових надходжень від телевізійних прав, становить близько 80-90 мільйонів євро.

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