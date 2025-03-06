В Лізі Європи змінився головний фаворит на перемогу: які шанси у Довбика та Яремчука на трофей

Другий за рангом єврокубок зібрав чимало титулованих команд. Головним мотивом для них буде не стільки трофей Ліги Європи, як можливість отримати прямий квиток в Лігу чемпіонів.

У четвер, 6 березня, в Лізі Європи 2024-2025 відбудуться перші матчі 1/8 фіналу. Серед учасників змагання залишаються двоє українських футболістів, повідомляє 24 Канал.

До теми Довбик рветься до трофея Ліги Європи: чи зможе форвард Роми вдруге засмутити Атлетік

Гонка за квитком в ЛЧ

За перемогу в турнірі продовжують боротися Артем Довбик та Роман Яремчук. Перший із Ромою протистоятиме в 1/8 фіналу Атлетіку з Більбао. Олімпіакосу ж доведеться долати норвезький бар'єр у вигляді Буде-Глімта.

Втім команди гравців збірної України не будуть фаворитами змагання. Греки виграли Лігу конференцій минулого сезону, проте шанси взяти єврокубок класом вище мінімальні.

Рома взагалі розчаровує зі старту сезону та вже двічі встигла змінити тренера. Зрештою останнім часом гра "вовків" налагодилась, чотири перемоги в Серії А поспіль дозволили наблизитися до єврозони.

Головним мотивом перемоги в ЛЄ буде не тільки трофей, а ще і путівка у Лігу чемпіонів. Для багатьох команд, які не зможуть зробити це через чемпіонат, це буде прекрасним стимулом, в тому числі і для Роми.

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Втім головними фаворитами на перемогу в турнірі є англійські клуби. Раніше топ-претендентом на трофей вважався Манчестер Юнайтед, але зараз шанси Тоттенхема оцінюються вище.

На "шпор" виставлений коефіцієнт 4,85, тоді як на Юнайтед – 6,50. Такий же коефіцієнт має і Атлетік, який буде суперником Роми. Також непогані шанси виписують і Лаціо, який виграв основну стадію ЛЄ.

Котирування на перемогу в Лізі Європи 2024-2025: