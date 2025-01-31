Перша перемога Динамо та асист Яремчука: результати матчів 8-го туру Ліги Європи

Завершився основний раунд оновленого формату Ліги Європи. За підсумком восьми турів визначилися усі учасники плей-оф.

У четвер, 30 січня, відбулися усі матчі останнього 8-го туру Ліги Європи. До вашої уваги результати та відеоогляди усіх поєдинків ігрового дня, пише 24 Канал.

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Остання гра Динамо у Лізі Європи

Київське Динамо ще до матчу з латвійським РФШ втратив шанси на вихід у плей-оф. Тож у Гамбурзі "біло-сині" сподівалися наостанок гримнути дверима.

Латвійська команда виявилася міцним горішком для команди Олександра Шовковського. Лише наприкінці матчу Піхальонок забив єдиний гол, який приніс єдину перемогу Динамо у Лізі Європи.

Серед інших матчів варто відзначити впевнені перемоги Роми над Айнтрахтом (2:0) та Олімпіакоса над Карабахом (3:0). Форвард римлян Артем Довбик залишив поле без результативних дій, а от Роман Яремчук записав на свій рахунок асист.

Результати та відеоогляди матчів 8 туру Ліги Європи 2024/25

Андерлехт – Гоффенгайм 1:3

Гол: Васкес, 18 – Гранац, 41, Бішоф, 54, Моква Нтусу, 59

Атлетік – Вікторія Пльзень 3:1

Голи: Вільямс, 25, Альварес, 64, Мартон, 90+5 – Гавел, 71

Аякс – Галатасарай 2:1

Гол: Траоре, 23, Фіц-Джим, 58 – Осімхен, 90+4

Брага – Лаціо 1:0

Гол: Орта, 6

Динамо – РФШ 1:0

Гол: Піхальонок, 76

Ліон – Лудогорець 1:1

Гол: Толіссо, 54 – алмейда, 77

Маккабі Тель-Авів – Порту 0:1

Гол: Ніко, 58

Мідтьюлланн – Фенербахче 2:2

Голи: Діао, 27, Бисков, 86 – Ен Несірі, 39, Джеко, 47

Ніцца – Буде-Глімт 1:1

Гол: Буанані, 74 – Бйоркан, 54

Олімпіакос – Карабах 3:0

Голи: Ель-Каабі, 56, 60, Б'янкон, 89

Реал Сосьєдад – ПАОК 2:0

Голи: Оскарссон, 43, 48

Рейнджерс – Роял Уніон СЖ 2:0

Гол: Ніколя, 21, Черни, 55

Рома – Айнтрахт 2:0

Гол: Анхеліно, 44, Шомуродов, 69

Славія – Мальме 1:1

Голи: Хори, 46 – Алі, 70

Стяуа – Манчестер Юнайтед 0:2

Гол: Далот, 60, Мейну, 68

Твенте – Бешикташ 1:0

Гол: Ротс, 76

Тоттенгем – Ельфсборг 3:0

Голи: Скарлетт, 70, Аджаї, 84, Мур, 90+4

Ференцварош – АЗ Алкмар 4:3

Голи: Бен Ромдан, 9, 45, Траоре, 34, варга, 82 – Мейнанс, 76, 90+5, Перротт, 90

Підсумки основного раунду Ліги Європи

Зіграють в 1/8 фіналу: Лаціо, Атлетик, Манчестер Юнайтед , Тоттенгем, Айнтрахт, Ліон, Олімпіакос, Рейнджерс.

Лаціо, Атлетик, Манчестер Юнайтед , Тоттенгем, Айнтрахт, Ліон, Олімпіакос, Рейнджерс. Зіграють у стикових матчах: Буде-Глімт, Андерлехт, Стяуа , Аякс, Реал Сосьєдад, Галатасарай, Рома, Вікторія Пльзень , Ференцварош, Порту, АЗ Алкмар, Мідтьюланн, Рояль Уніон , ПАОК, Твенте, Фенербахче.

Буде-Глімт, Андерлехт, Стяуа , Аякс, Реал Сосьєдад, Галатасарай, Рома, Вікторія Пльзень , Ференцварош, Порту, АЗ Алкмар, Мідтьюланн, Рояль Уніон , ПАОК, Твенте, Фенербахче. Вилетіли: Брага, Ельфсборг, Гоффенгайм, Бешикташ, Маккабі Тель-Авів, Славія Прага, Мальме, РФШ, Лудогорець, Динамо, Ніцца, Карабах.

Жеребкування стикових матчів Ліги Європи відбудеться 31 січня. Перші поєдинки заплановані на 13 лютого, матчі-відповіді – 20 лютого.