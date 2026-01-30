В Лізі Європи визначились всі учасники плей-оф: хто з українців пройшов далі

В Лізі Європи 2025 – 2026 добіг кінця основний етап. Як і в Лізі чемпіонів, 36 команд-учасниць провели по вісім матчів проти різних суперників.

Цього сезону українські клуби не пройшли кваліфікацію Ліги Європи. Натомість двоє наших легіонерів грали в другому за рангом єврокубку, повідомляє 24 Канал.

Чи пройшли Довбик та Зінченко?

Правда, участь Олександра Зінченка була доволі скромною. Українець провів три матчі за Ноттінгем Форест, але нещодавно українець залишив розташування "лісників".

Зіна більше не входить в плани тренера Шона Дайча. Сам же англійський клуб зміг досягти мети та кваліфікувався до плей-оф. У фінальному турі Ноттінгем розтрощив Ференцварош (4:0) та фінішував 14-им.

Всі результати 8-го туру Ліги Європи:

Лілль – Фрайбург 1:0

Ліон – ПАОК 4:2

Панатінаїкос – Рома 1:1

Астон Вілла – Зальцбург 3:2

Бетіс – Феєнорд 2:1

Лудогорець – Ніцца 1:0

Ноттінгем Форест – Ференцварош 4:0

Маккабі Тель-Авів – Болонья 0:3

Штутгарт – Янг Бойз 3:2

Црвена Звезда – Сельта 1:1

Порту – Рейнджерс 3:1

Селтік – Утрехт 4:2

Стяуа – Фенербахче 1:1

Генк – Мальме 2:1

Мідтьюлланд – Динамо Загреб 2:0

Базель – Вікторія 0:1

Гоу Ехед Іглз – Брага 0:0

Штурм – Бранн 1:0

У свою чергу Рома Артема Довбика боролась за топ-вісімку, яка давала право напряму вийти в 1/8 фіналу. В останньому турі римляни грали проти кривдника Шахтаря Панатінаїкоса та не змогли здобути перемогу (1:1).

Сам же Довбик вже майже місяць знаходиться в лазареті через важку травму. Зрештою "вовки" таки посіли восьме місце та позбавили себе необхідності грати ще одну стадію.

Турнірна таблиця основного етапу Ліги Європи:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Ліон 7 0 1 18 – 5 21 2 Астон Вілла 7 0 1 14 – 6 21 3 Мідтьюлланд 6 1 1 18 – 8 19 4 Бетіс 5 2 1 13 – 7 17 5 Порту 5 2 1 13 – 7 17 6 Брага 5 2 1 11 – 5 17 7 Фрайбург 5 2 1 10 – 4 17 8 Рома 5 1 2 13 – 6 16 9 Генк 5 1 2 11 – 7 16 10 Болонья 4 3 1 14 – 7 15 11 Штутгарт 5 0 3 15 – 9 15 12 Ференцварош 4 3 1 12 – 11 15 13 Ноттінгем Форест 4 2 2 15 – 7 14 14 Вікторія 3 5 0 8 – 3 14 15 Црвена Звезда 4 2 2 7 – 6 14 16 Сельта 4 1 3 15 – 11 13 17 ПАОК 3 3 2 17 – 14 12 18 Лілль 4 0 4 12 – 9 12 19 Фенербахче 3 3 2 10 – 7 12 20 Панатінаїкос 3 3 2 11 – 9 12 21 Селтік 3 2 3 13 – 15 11 22 Лудогорець 3 1 4 12 – 15 10 23 Динамо Загреб 3 1 4 12 – 16 10 24 Бранн 2 3 3 9 – 11 9 25 Янг Бойз 3 0 5 10 – 16 9 26 Штурм 2 1 5 5 – 11 7 27 Стяуа 2 1 5 9 – 16 7 28 Гоу Ехед Іглз 2 1 5 6 – 14 7 29 Феєнорд 2 0 6 11 – 15 6 30 Базель 2 0 6 9 – 13 6 31 Зальцбург 2 0 6 10 – 15 6 32 Рейнджерс 1 1 6 5 – 14 4 33 Ніцца 1 0 7 7 – 15 3 34 Утрехт 0 1 7 5 – 15 1 35 Мальме 0 1 7 4 – 15 1 36 Маккабі Тель-Авів 0 1 7 2 – 22 1

Хто потрапив у плей-оф?

Серед інших результатів варто відзначити впевнену ходу Ліона. Команда Паулу Фонсеки виграла етап ліги, тріумфувавши у семи з восьми матчів.

Натомість такі сильні клуби як Феєнорд, Рейнджерс та Ніцца вилетіли з Ліги Європи. Останнє ж місце посів Маккабі Тель-Авів, який у кваліфікації до турніру вибив київське Динамо.

Хто вийшов напряму в 1/8 фіналу:

Ліон (Франція)

Астон Вілла (Англія)

Мідтьюлланд (Данія)

Бетіс (Іспанія)

Порту (Португалія)

Брага (Португалія)

Фрайбург (Німеччина)

Рома (Італія)

Жеребкування 1/16 фіналу відбудеться вже 30 січня. На цій стадії кожній з команд випаде один з двох можливих суперників. Потенційні пари виглядають так:

Генк / Болонья – Динамо Загреб – Бранн

Штутгарт / Ференцварош – Селтік / Лудогорець

Ноттінгем Форест / Вікторія – Фенербахче / Панатінаїкос

Црвена Звезда / Сельта – ПАОК / Лілль

