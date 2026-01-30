В этом сезоне украинские клубы не прошли квалификацию Лиги Европы. Зато двое наших легионеров играли во втором по рангу еврокубке, сообщает 24 Канал.

Прошли ли Довбик и Зинченко?

Правда, участие Александра Зинченко было довольно скромным. Украинец провел три матча за Ноттингем Форест, но недавно украинец покинул расположение "лесников".

Зина больше не входит в планы тренера Шона Дайча. Сам же английский клуб смог достичь цели и квалифицировался в плей-офф. В финальном туре Ноттингем сокрушил Ференцварош (4:0) и финишировал 14-ым.

Все результаты 8-го тура Лиги Европы:

Лилль – Фрайбург 1:0

Лион – ПАОК 4:2

Панатинаикос – Рома 1:1

Астон Вилла – Зальцбург 3:2

Бетис – Фейеноорд 2:1

Лудогорец – Ницца 1:0

Ноттингем Форест – Ференцварош 4:0

Маккаби Тель-Авив – Болонья 0:3

Штутгарт – Янг Бойз 3:2

Црвена Звезда – Сельта 1:1

Порту – Рейнджерс 3:1

Селтик – Утрехт 4:2

Стяуа – Фенербахче 1:1

Генк – Мальме 2:1

Мидтьюлланд – Динамо Загреб 2:0

Базель – Виктория 0:1

Гоу Эхед Иглз – Брага 0:0

Штурм – Бранн 1:0

В свою очередь Рома Артема Довбика боролась за топ-восьмерку, которая давала право напрямую выйти в 1/8 финала. В последнем туре римляне играли против обидчика Шахтера Панатинаикоса и не смогли одержать победу (1:1).

Сам же Довбык уже почти месяц находится в лазарете из-за тяжелой травмы. В конце концов "волки" таки заняли восьмое место и избавили себя от необходимости играть еще одну стадию.

Турнирная таблица основного этапа Лиги Европы:

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Лион 7 0 1 18 – 5 21 2 Астон Вилла 7 0 1 14 – 6 21 3 Мидтьюлланд 6 1 1 18 – 8 19 4 Бетис 5 2 1 13 – 7 17 5 Порт 5 2 1 13 – 7 17 6 Брага 5 2 1 11 – 5 17 7 Фрайбург 5 2 1 10 – 4 17 8 Рома 5 1 2 13 – 6 16 9 Генк 5 1 2 11 – 7 16 10 Болонья 4 3 1 14 – 7 15 11 Штутгарт 5 0 3 15 – 9 15 12 Ференцварош 4 3 1 12 – 11 15 13 Ноттингем Форест 4 2 2 15 – 7 14 14 Виктория 3 5 0 8 – 3 14 15 Црвена Звезда 4 2 2 7 – 6 14 16 Сельта 4 1 3 15 – 11 13 17 ПАОК 3 3 2 17 – 14 12 18 Лилль 4 0 4 12 – 9 12 19 Фенербахче 3 3 2 10 – 7 12 20 Панатинаикос 3 3 2 11 – 9 12 21 Селтик 3 2 3 13 – 15 11 22 Лудогорец 3 1 4 12 – 15 10 23 Динамо Загреб 3 1 4 12 – 16 10 24 Бранн 2 3 3 9 – 11 9 25 Янг Бойз 3 0 5 10 – 16 9 26 Штурм 2 1 5 5 – 11 7 27 Стяуа 2 1 5 9 – 16 7 28 Гоу Эхед Иглз 2 1 5 6 – 14 7 29 Фейеноорд 2 0 6 11 – 15 6 30 Базель 2 0 6 9 – 13 6 31 Зальцбург 2 0 6 10 – 15 6 32 Рейнджерс 1 1 6 5 – 14 4 33 Ницца 1 0 7 7 – 15 3 34 Утрехт 0 1 7 5 – 15 1 35 Мальме 0 1 7 4 – 15 1 36 Маккаби Тель-Авив 0 1 7 2 – 22 1

Кто попал в плей-офф?

Среди прочих результатов стоит отметить уверенное шествие Лиона. Команда Паулу Фонсеки выиграла этап лиги, победив в семи из восьми матчей.

Зато такие сильные клубы как Фейенорд, Рейнджерс и Ницца вылетели из Лиги Европы. Последнее же место занял Маккаби Тель-Авив, который в квалификации к турниру выбил киевское Динамо.

Кто вышел напрямую в 1/8 финала:

Лион (Франция)

Астон Вилла (Англия)

Мидтьюлланд (Дания)

Бетис (Испания)

Порту (Португалия)

Брага (Португалия)

Фрайбург (Германия)

Рома (Италия)

Жеребьевка 1/16 финала состоится уже 30 января. На этой стадии каждой из команд выпадет один из двух возможных соперников. Потенциальные пары выглядят так:

Генк/Болонья – Динамо Загреб – Бранн

Штутгарт/Ференцварош – Селтик/Лудогорец

Ноттингем Форест / Виктория – Фенербахче / Панатинаикос

Црвена Звезда/Сельта – ПАОК/Лилль

Что в Лиге чемпионов?