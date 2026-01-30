В этом сезоне украинские клубы не прошли квалификацию Лиги Европы. Зато двое наших легионеров играли во втором по рангу еврокубке, сообщает 24 Канал.
По теме Где смотреть онлайн жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов
Прошли ли Довбик и Зинченко?
Правда, участие Александра Зинченко было довольно скромным. Украинец провел три матча за Ноттингем Форест, но недавно украинец покинул расположение "лесников".
Зина больше не входит в планы тренера Шона Дайча. Сам же английский клуб смог достичь цели и квалифицировался в плей-офф. В финальном туре Ноттингем сокрушил Ференцварош (4:0) и финишировал 14-ым.
Все результаты 8-го тура Лиги Европы:
- Лилль – Фрайбург 1:0
- Лион – ПАОК 4:2
- Панатинаикос – Рома 1:1
- Астон Вилла – Зальцбург 3:2
- Бетис – Фейеноорд 2:1
- Лудогорец – Ницца 1:0
- Ноттингем Форест – Ференцварош 4:0
- Маккаби Тель-Авив – Болонья 0:3
- Штутгарт – Янг Бойз 3:2
- Црвена Звезда – Сельта 1:1
- Порту – Рейнджерс 3:1
- Селтик – Утрехт 4:2
- Стяуа – Фенербахче 1:1
- Генк – Мальме 2:1
- Мидтьюлланд – Динамо Загреб 2:0
- Базель – Виктория 0:1
- Гоу Эхед Иглз – Брага 0:0
- Штурм – Бранн 1:0
В свою очередь Рома Артема Довбика боролась за топ-восьмерку, которая давала право напрямую выйти в 1/8 финала. В последнем туре римляне играли против обидчика Шахтера Панатинаикоса и не смогли одержать победу (1:1).
Сам же Довбык уже почти месяц находится в лазарете из-за тяжелой травмы. В конце концов "волки" таки заняли восьмое место и избавили себя от необходимости играть еще одну стадию.
Турнирная таблица основного этапа Лиги Европы:
|
МЕСТО
|
КОМАНДА
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛЫ
|
ОЧКИ
|
1
|
Лион
|
7
|
0
|
1
|
18 – 5
|
21
|
2
|
Астон Вилла
|
7
|
0
|
1
|
14 – 6
|
21
|
3
|
Мидтьюлланд
|
6
|
1
|
1
|
18 – 8
|
19
|
4
|
Бетис
|
5
|
2
|
1
|
13 – 7
|
17
|
5
|
Порт
|
5
|
2
|
1
|
13 – 7
|
17
|
6
|
Брага
|
5
|
2
|
1
|
11 – 5
|
17
|
7
|
Фрайбург
|
5
|
2
|
1
|
10 – 4
|
17
|
8
|
Рома
|
5
|
1
|
2
|
13 – 6
|
16
|
9
|
Генк
|
5
|
1
|
2
|
11 – 7
|
16
|
10
|
Болонья
|
4
|
3
|
1
|
14 – 7
|
15
|
11
|
Штутгарт
|
5
|
0
|
3
|
15 – 9
|
15
|
12
|
Ференцварош
|
4
|
3
|
1
|
12 – 11
|
15
|
13
|
Ноттингем Форест
|
4
|
2
|
2
|
15 – 7
|
14
|
14
|
Виктория
|
3
|
5
|
0
|
8 – 3
|
14
|
15
|
Црвена Звезда
|
4
|
2
|
2
|
7 – 6
|
14
|
16
|
Сельта
|
4
|
1
|
3
|
15 – 11
|
13
|
17
|
ПАОК
|
3
|
3
|
2
|
17 – 14
|
12
|
18
|
Лилль
|
4
|
0
|
4
|
12 – 9
|
12
|
19
|
Фенербахче
|
3
|
3
|
2
|
10 – 7
|
12
|
20
|
Панатинаикос
|
3
|
3
|
2
|
11 – 9
|
12
|
21
|
Селтик
|
3
|
2
|
3
|
13 – 15
|
11
|
22
|
Лудогорец
|
3
|
1
|
4
|
12 – 15
|
10
|
23
|
Динамо Загреб
|
3
|
1
|
4
|
12 – 16
|
10
|
24
|
Бранн
|
2
|
3
|
3
|
9 – 11
|
9
|
25
|
Янг Бойз
|
3
|
0
|
5
|
10 – 16
|
9
|
26
|
Штурм
|
2
|
1
|
5
|
5 – 11
|
7
|
27
|
Стяуа
|
2
|
1
|
5
|
9 – 16
|
7
|
28
|
Гоу Эхед Иглз
|
2
|
1
|
5
|
6 – 14
|
7
|
29
|
Фейеноорд
|
2
|
0
|
6
|
11 – 15
|
6
|
30
|
Базель
|
2
|
0
|
6
|
9 – 13
|
6
|
31
|
Зальцбург
|
2
|
0
|
6
|
10 – 15
|
6
|
32
|
Рейнджерс
|
1
|
1
|
6
|
5 – 14
|
4
|
33
|
Ницца
|
1
|
0
|
7
|
7 – 15
|
3
|
34
|
Утрехт
|
0
|
1
|
7
|
5 – 15
|
1
|
35
|
Мальме
|
0
|
1
|
7
|
4 – 15
|
1
|
36
|
Маккаби Тель-Авив
|
0
|
1
|
7
|
2 – 22
|
1
Кто попал в плей-офф?
Среди прочих результатов стоит отметить уверенное шествие Лиона. Команда Паулу Фонсеки выиграла этап лиги, победив в семи из восьми матчей.
Зато такие сильные клубы как Фейенорд, Рейнджерс и Ницца вылетели из Лиги Европы. Последнее же место занял Маккаби Тель-Авив, который в квалификации к турниру выбил киевское Динамо.
Кто вышел напрямую в 1/8 финала:
- Лион (Франция)
- Астон Вилла (Англия)
- Мидтьюлланд (Дания)
- Бетис (Испания)
- Порту (Португалия)
- Брага (Португалия)
- Фрайбург (Германия)
- Рома (Италия)
Жеребьевка 1/16 финала состоится уже 30 января. На этой стадии каждой из команд выпадет один из двух возможных соперников. Потенциальные пары выглядят так:
- Генк/Болонья – Динамо Загреб – Бранн
- Штутгарт/Ференцварош – Селтик/Лудогорец
- Ноттингем Форест / Виктория – Фенербахче / Панатинаикос
- Црвена Звезда/Сельта – ПАОК/Лилль
Что в Лиге чемпионов?
- Накануне подошла к завершению основная стадия в Лиге чемпионов. Победителем этого этапа стал Арсенал, который выиграл все восемь матчей этапа лиги.
- Всего в плей-офф прошли все пять клубов, за которые выступают украинцы – Реал, ПСЖ, Олимпиакос, Карабах и Бенфика. Особенно эпичным стал успех португальцев.
- Команда Трубина и Судакова выигрывала в последнем туре у Реала 3:2, но нуждалась еще в одном голе для того, чтобы запрыгнуть в топ-24. В конце концов его "орлы" забили на 90+8 минуте.
- Спасителем португальцев стал Анатолий Трубин, который головой пробил Тибо Куртуа после навеса со стандарта. Украинец стал пятым вратарем, который забивал в Лиге чемпионов за всю историю.