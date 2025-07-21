Можливий суперник Шахтаря у Лізі Європи: з ким можуть зіграти "гірники", якщо приб'ють Бешикташ

Також у понеділок, 21 липня, відбулось жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги Європи-2025/2026. У швейцарському Ньоні свого можливого суперника дізнався донецький Шахтар.

"Гірники" входили до числа сіяних клубів при жеребкуванні третього раунду. Натомість можливі суперники Шахтаря були у списку несіяних за Основним шляхом, інформує 24 Канал.

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З ким може зіграти Шахтар у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи?

Спершу донецькому клубу потрібно пройти у другому кваліфікаційному раунді турецький Бешикташ (24-го та 31-го липня).

Перед жеребкуванням список потенційних опонентів Шахтаря виглядав так:

Переможений у парі Рейнджерс (Шотландія) – Панатінаїкос (Греція)

Переможений у парі Вікторія Пльзень (Чехія) – Серветт (Швейцарія)

Переможений у парі Бранн (Норвегія) – Ред Булл Зальцбург (Австрія)

За підсумками жеребкування, потенційним суперником Шахтаря став переможений протистояння Рейнджерс (Шотландія) – Панатінаїкос (Греція).

До слова. Матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи-2025/2026 заплановані на 7-ме та 14-те серпня. Переможці пройдуть до наступного раунду турніру, а переможені продовжать свої єврокубкові виступи у 4-му раунді Ліги конференцій.

Якщо Шахтар вилетить із Ліги Європи від Бешикташа, то зіграє вже у Лізі конференцій проти тріумфатора пари Сент-Патрікс (Ірландія) – Нимме Калью (Естонія).

Нагадаємо, що команда Арди Турана вже пройшла фінський Ільвес – 6:0 за двома матчами.

Також 21 липня свого потенційного суперника у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів київське Динамо.