Укр Рус
Sport News 24 Футбол Можливий суперник Шахтаря у Лізі Європи: з ким можуть зіграти "гірники", якщо приб'ють Бешикташ
21 липня, 14:22
2

Можливий суперник Шахтаря у Лізі Європи: з ким можуть зіграти "гірники", якщо приб'ють Бешикташ

Софія Кулай
Основні тези
  • Шахтар дізнався свого можливого суперника у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи-2025/2026, яким став переможений пари Рейнджерс (Шотландія) – Панатінаїкос (Греція).
  • Шахтар спочатку має пройти турецький Бешикташ у другому кваліфікаційному раунді (24 та 31 липня).
  • Матчі третього раунду кваліфікації заплановані на 7 та 14 серпня, переможці пройдуть до наступного раунду, а переможені продовжать у 4-му раунді Ліги конференцій.
  • Того ж дня, 21 липня, київське Динамо дізналося свого потенційного суперника у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Також у понеділок, 21 липня, відбулось жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги Європи-2025/2026. У швейцарському Ньоні свого можливого суперника дізнався донецький Шахтар.

"Гірники" входили до числа сіяних клубів при жеребкуванні третього раунду. Натомість можливі суперники Шахтаря були у списку несіяних за Основним шляхом, інформує 24 Канал.

Оце так Зірка Шахтаря погодився перейти у клуб німецької Бундесліги

З ким може зіграти Шахтар у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи?

Спершу донецькому клубу потрібно пройти у другому кваліфікаційному раунді турецький Бешикташ (24-го та 31-го липня). 

Перед жеребкуванням список потенційних опонентів Шахтаря виглядав так:

  • Переможений у парі Рейнджерс (Шотландія) – Панатінаїкос (Греція)
  • Переможений у парі Вікторія Пльзень (Чехія) – Серветт (Швейцарія)
  • Переможений у парі Бранн (Норвегія) – Ред Булл Зальцбург (Австрія)

За підсумками жеребкування, потенційним суперником Шахтаря став переможений протистояння Рейнджерс (Шотландія) – Панатінаїкос (Греція).

До слова. Матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи-2025/2026 заплановані на 7-ме та 14-те серпня. Переможці пройдуть до наступного раунду турніру, а переможені продовжать свої єврокубкові виступи у 4-му раунді Ліги конференцій.

Якщо Шахтар вилетить із Ліги Європи від Бешикташа, то зіграє вже у Лізі конференцій проти тріумфатора пари Сент-Патрікс (Ірландія) – Нимме Калью (Естонія).

Нагадаємо, що команда Арди Турана вже пройшла фінський Ільвес – 6:0 за двома матчами.

Також 21 липня свого потенційного суперника у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів київське Динамо.