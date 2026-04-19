Лілія Подкопаєва зворушливо попрощалася з мамою, яка померла у США
- Лілія Подкопаєва попрощалася з мамою Людмилою Петриченко, яка проживала з нею у США, і поховання відбулося 17 квітня на Арлінгтонському кладовищі у штаті Джорджія.
- Подкопаєва активно підтримує Україну під час війни та була нагороджена Орденом княгині Ольги II ступеня за внесок у розвиток спорту.
11 квітня дворазова олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва втратила свою маму Людмилу Петриченко. Жінка проживала разом з донькою та онуками у Сполучених Штатах.
17 квітня мав відбутися похорон найріднішої людини спортсменки на Арлінгтонському кладовищі у штаті Джорджія. А на 9 день після смерті Подкопаєва вперше відреагувала на сумну звістку на своїй сторінці в інстаграмі.
Дивіться також Доленосна Атланта та не один шлюб: що відомо та де зараз олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва
Що сказала Лілія Подкопаєва про померлу маму?
Колишня гімнастка написала звернення до мами, у якому спробувала передати тепло, любов та вдячність до неї.
Пусто там, де ти була. Страшно там, де ти мала б бути. Самотньо скрізь, де ти більше не прийдеш. Ми не здалися. Ми боролися — до останнього подиху, до останньої надії. Бо ти того варта. Бо ти варта всього. Кажуть, Бог вибирає найкращих. Тоді він точно знав, кого вибирає. Мамо — твої дівчатка стають сильнішими. Твій онук росте і перемагає. А в дзеркалі — ти. Завжди ти. Ми любимо тебе. Більше, ніж слова можуть вмістити,
– зворушливо написала спортсменка.
Де живе та чим займається Подкопаєва?
- Перша багаторазова олімпійська чемпіонка в історії України вже тривалий час мешкає у Сполучених Штатах разом з третім чоловіком Ігорем Дубінським та трьома дітьми.
- Подкопаєва після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно підтримує свою Батьківщину і переформатувала роботу власного благодійного фонду, щоб допомагати найменш захищеним верствам українського населення в умовах війни.
- За внесок у розвиток спорту та олімпійський рух Подкопаєву було нагороджено Орденом княгині Ольги II ступеня Указом Президента України Володимира Зеленського.