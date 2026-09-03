Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва отримала орден княгині Ольги

Легендарна українська гімнастка Лілія Подкопаєва отримала орден княгині Ольги II ступеня. Державну нагороду олімпійській чемпіонці вручив президент НОК України Вадим Гутцайт.

Нагороду спортсменці присудили за вагомий внесок у розвиток олімпійського руху в Україні та багаторічну професійну діяльність. Урочиста зустріч відбулася в Олімпійському домі, повідомили в інстаграмі НОК України.

Подкопаєва отримала державну нагороду

До Олімпійського дому завітала одна з найвідоміших представниць української спортивної гімнастики. Вадим Гутцайт особисто вручив Лілії Подкопаєвій орден княгині Ольги II ступеня.

Відзнакою спортсменку нагородив Президент України Володимир Зеленський. Рішення ухвалили з нагоди 35-річчя створення Національного олімпійського комітету України.

Подкопаєва подякувала за нагороду та наголосила, що для неї важливо й надалі залишатися частиною українського олімпійського руху.

Я щиро вдячна за цю нагороду. Для мене дуже важливо й надалі залишатися частиною українського олімпійського руху,

– сказала гімнастка.

Тріумф в Атланті та завершення кар'єри

Найяскравішою сторінкою кар'єри Подкопаєвої стали Олімпійські ігри 1996 року в Атланті. Тоді українка здобула одразу три медалі – золото в абсолютній першості та у вільних вправах, а також срібло у вправі на колоді.

Особливо знаковим став її виступ у багатоборстві. Подкопаєва продемонструвала надзвичайно складну програму та стала абсолютною олімпійською чемпіонкою у 18 років.

Українська гімнастка також має численні нагороди чемпіонатів світу та Європи. Водночас її спортивна кар'єра виявилася нетривалою – вже у 1997 році вона припинила виступи через травму.

Після завершення кар'єри Подкопаєва не залишилася осторонь спорту та продовжила працювати над популяризацією олімпійського руху. Після початку повномасштабної війни Росії проти України вона публічно засудила агресію та долучилася до благодійних ініціатив.

Раніше повідомлялося, що Лілія Подкопаєва переїхала разом з родиною до Флориди.