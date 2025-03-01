Від дитячої дружби до великої родини: історія кохання Ліонеля Мессі та Антонелли Рокуццо

Історія Ліонеля Мессі та Антонелли Рокуццо – це казка про справжнє кохання, яке пройшло крізь роки та випробування. Доля звела нині вже чоловіка та дружину ще із самого малечку.

24 Канал розповідає про те, як зароджувались стосунки Ліонеля та Антонелли, які через роки перетворились у велику родину. Мессі та Рокуццо не лише проживали в одному аргентинському місті Росаріо, а й взагалі були сусідами, тому із малечку багато часу проводили разом.

Варте уваги Чутки про камінг-аут, кохання з продавчинею і втрата сина: що відомо про особисте життя Роналду

Кохання із першого погляду

Їх знайомство відбулось, коли Лео було лише п'ять років. Познайомив Лео та Антонеллу її двоюрідний брат Лукас Скаллі. Хлопець грав за дитячий клуб "Newell's Old Boys", а Мессі був його одноклубником.

Лео та Антонелла багато часу проводили разом, поки в один момент Мессі не довелось покинути рідну Аргентину. Ліонель, який хотів побудувати велику та успішну кар'єру, потрібно було переїхати грати за океан – в Іспанію. Все через стан здоров'я, адже його футбольна кар'єра була під великим питанням. Тому стосунки пари пішли на тривалу паузу через відстань.

Із 2000-го року Мессі грав у структурі каталонської Барселони, де пройшов від U-16 до головної команди за 5 років.

Мессі став успішним та ключовим футболістом "блаугранас", а Антонелла займалась дієтологією. Пара далеко одне від одного будувала кар'єрні шляхи.

Втрата друга стала кроком до створення родини

Лише у 2007-му році Лео та Антонелла нарешті зустрілись. Їх зустріч стала можлива лише після неприємної звістки про втрату друга дівчини. Мессі не зміг бути осторонь та приїхав до Антонелли, аби підтримати дівчину, яка йому подобалась.

Відтоді пара більше не розлучалась. Із кожним роком стосунки зіркового футболіста та його коханої лише міцнішали. Через п'ять років після їх довгоочікуваної зустрічі щаслива пара вперше стала батьками. У листопаді 2012-го Антонелла народила Ліонелю сина, якого назвали Тіаго.

Сім'я Ліонеля Мессі / Фото з інстаграму Антонелли

Розкішне весілля після народження двох синів

Майже рівно через три роки у пари народилась друга дитина. Ліонель знову влучив із продовженням свого роду. У них народився другий син, якого назвали Матео.

Цікаво, що Ліонель та Антонелла не були одружені, попри те, що вже були батьками двох прекрасних синів. Лише 30 червня 20017-го року пара офіційно узаконила свої стосунки. Новоспечена родина відгуляла розкішне весілля не десь у Європі, а у рідному місті Росаріо. Це доволі символічно, адже минуло рівно 10 років відтоді, як пара вперше зустрілась після довгої розлуки.

Відео із весілля Мессі та Рокуццо

Весілля Мессі та Рокуццо / Фото з інстаграму дружини футболіста

Пізніше Ліонель Мессі відверто розповів, що ще під час першої зустрічі із Антонеллою зрозумів, що у майбутньому ця дівчина стане його дружиною. Сказав, як відрізав. Відтоді пара пройшла усі випробування та досі разом.

Навесні 2018-го року відбулась ще одна радісна звістка у сім'ї зіркового форварда Барселони. У Лео та Антонелли народився третій син, якого назвали Чіро.



Сім'я Мессі в очікуванні третьої дитини / Фото з інстаграму Антонелли

Велика родина Мессі підтримує Лео в усіх його починаннях та кар'єрі. Щаслива сім'я до серпня 2021-го року проживала у сонячній Іспанії.

Досягнення Ліонеля Мессі у Барселоні

За головну команду Барселони Мессі провів 778 матчів, у яких відзначився 672 голами та 303 асистами.

У 2009-му та 2019-му роках ставав найкращим футболістом року за версією ФІФА та тричі найкращим у Європі.

Завдяки феєричним виступам за "блаугранас" шість разів здобував "Золоту бутсу".

Дев'ять разів ставав номером один у сезоні та цілу гору разів ставав найкращим бомбардиром сезону.

Чотири рази брав Лігу чемпіонів, тричі Клубний чемпіонат світу та 10 разів ставав чемпіоном Ла Ліги.

За спиною Мессі 7 Кубків Короля та 8 Суперкубків Іспанії.

Барселона разом із Мессі три рази виграла Суперкубок УЄФА.

Сім'я підтримала Мессі під час прощання з Барселоною / Фото з інстаграму Антонелли

Однак влітку того року Мессі прийняв пропозицію від паризького ПСЖ, де від початку не прижився.

Ліонель разом із родиною переїхав жити та грати у Париж. У Франції зірковий аргентинець провів два роки. За цей час футболіст відіграв у футболці парижан 75 матчів, у яких відзначився 32 голами та 35 асистами.

Мессі із родиною після переходу у ПСЖ / Фото з інстаграму Антонелли

Переїзд сім'ї Мессі за океан

15 липня 2023-го року Мессі переїхав грати за океан до Девіда Бекхема – в Інтер Маямі. Контракт Лео із американським клубом МЛС розрахований до кінця 2025-го року. Наразі Ліонель відіграв за свою команду 42 поєдинки – 36 голів та 20 асистів. У 2023-му виграв дебютний трофей із Інтер Маямі.

Поміж цим Мессі разом зі збірною Аргентини став чемпіоном світу-2022. Звісно, Ліонеля першими привітали із трофеєм його родина, яка була на стадіоні у Катарі.



Ліонель Мессі разом із синами / Фото з інстаграму Антонелли

Тепер вже родина ходить на матчі не лише свого зіркового батька, а й Ліонель із дружиною підтримує синів на їх матчах. Усі троє тренуються в академії Інтер Маямі.



Мессі із дружиною на турнірі своїх синів / Фото з інстаграму Антонелли

У соцмережах подружжя є величезна кількість спільних світлин, як у двох, так і у повному складі.

Велика родина Ліонеля Мессі / Фото з інстаграму Антонелли

Сім'я Ліонеля та Антонелли є справжнім прикладом щасливої родини, яка надихає інших. Мессі та Рокуццо довели, що навіть велика відстань не є перешкодою справжньому щастю.