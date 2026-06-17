Мессі самотужки розбив Алжир хет-триком і повторив рекорд голів на чемпіонатах світу
Від рекордного шостого виступу Ліонеля Мессі на Мундіалях, звичайно, чекали на неперевершену яскравість. Але навіть найбільші фани аргентинця, мабуть, не могли повірити, що він розпочне зливу голів вже у стартовому матчі.
Восьмиразовий володар "Золотого м'яча" легко й невимушено відзначився хет-триком у ворота Алжиру, одразу застрибнувши на першу сходинку у кількох списках рекордсменів, повідомляє 24 Канал.
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Аргентина – Алжир 3:0
Голи: Мессі, 17, 60, 76
Справа взагалі могла обернутися покером, але перший гол на стартових хвилинах Мессі не зарахували через очевидний офсайд, підтверджений системою напів автоматичної фіксації.
Але це тільки додало Лео азарту. На 17-ій хвилині він отримав м'яч по центру практично на самоті, протягнув і метрів з 20 вирішив бити – без шансів для сина легендарного Зінедіна Зідана Луки, який виступає за Алжир замість Франції.
Цікаво, що вже в цю мить Мессі почав вписувати своє ім'я в книги рекордів, бо тільки одному Роберто Рівеліно ще у далекому 1966 році вдавалося так само відзначитися 5-им голом з-за меж штрафного майданчика на чемпіонатах світу. Але це ще був тільки початок вечора – чи то ночі за нашим часом.
У другому таймі Лео показав, що не лише сам створює собі нагоди, але й знає, де треба відчути момент і піти на добивання. Скориставшись тим, що Лука Зідан не зміг зафіксувати м'яч після дальнього удару, Мессі оформив дубль.
А удар на хет-трик – це класика праймового Мессі часів Барселони. Отримав пас від партнера на лінії штрафного, підробив собі під ліву і увігнав в самісінький куточок.
Огляд матчу Аргентина – Алжир від MEGOGO – дивіться відео:
3:0 – Ліонель Мессі починає захист титулу чемпіона світу проти Алжиру у найбільш зірковий спосіб, який тільки можна собі уявити.
Які рекорди побив Мессі хет-триком на Мундіалі?
Тепер аргентинець у свої 38 років офіційно найстарший автор хет-трику в історії чемпіонатів світу.
Також вражає те, що Лео забивав найбільшій кількості команд на Мундіалях – аж 11 різних збірних на 6 чемпіонатах хоч раз отримували від нього пропущений.
А найголовніше – з 16 голами Мессі тепер ділить бомбардирський рекорд Мундіалів з Мірославом Клозе. Достатньо відзначитися ще бодай раз – і досягнення, яке у 2014 році здавалося нездоланним, буде переписано.