Геній у дії: усі рекорди Ліонеля Мессі після першого матчу на Мундіалі-2026

16 червня – особлива дата у житті Ліонеля Мессі: 20 років тому саме в цей день він забив свій дебютний гол на чемпіонатах світу. А два десятиліття потому зробив на Мундіалі хет-трик, який лише укріпив його у статусі абсолютної легенди.

Вже самим фактом виходу на поле Лео побив кілька рекордів. А після трьох голів у ворота Алжиру для підрахунку всіх нових досягнень аргентинського генія ледве вистачає пальців, пише 24 Канал.

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Які рекорди встановив Мессі на Мундіалі-2026?

Загалом експети з футбольної статистики порахували, що у матчі з Алжиром Ліонель Мессі побив 9 різних рекордів:

Став першим гравцем в історії, який зіграв на 6 чемпіонатах світу з футболу – хоча це досягнення вже у середу може повторити Кріштіану Роналду. Став найкращим бомбардиром Мундіалів спільно з Мірославом Клозе. Поки у аргентинця і німця по 16 результативних ударів, але Клозе може поки вважатися рекордсменом, бо зробив це за 24 матчі, а Мессі – за 27. Але сумнівів у тому, що вже за кілька днів чи пару тижнів Лео стане одноосібним лідером, практично немає. Повторив досягнення Кріштіану Роналду, забивши вже на п'ятому Мундіалі. А ось тут португалець може перевершити Мессі вже сьогодні. Став співвласником рекорду за кількістю голів на чемпіонатах світу з-за меж штрафного майданчика – 5. Бразилець Роберто Рівеліно востаннє оновлював це досягнення аж у 1978 році. Став співвласником рекорду за кількістю переможних матчів на чемпіонатах світу – знову ж ділячи це звання з Мірославом Клозе. Забив найбільшій кількості різних збірних на Мундіалях: від Мессі за шість його виступів на світових першостях постраждали 11 команд. Став першим і єдиним гравцем, у якого між першим та останнім голами на чемпіонатах світу минуло аж 20 років. Став найбільш віковим автором дубля та хет-трику на чемпіонатах світу. Лише двоє гравців були старшими на момент того, як відзначилися голом на Мундіалі – Роже Мілла у 42 роки і португалець Пепе у 39. Оновив рекорд за кількістю матчів у складі збірної Аргентини – поєдинок з Алжиром ще й став для Мессі ювілейним 200-им у футболці "альбіселесте".

Коли Мессі може оновити свої рекорди?

Наступний матч збірна Аргентини проведе 22 червня о 20:00 за київським часом проти Австрії. А заключний поєдинок групового етапу з Йорданією буде 28 червня о 5 ранку.

За турнірною сіткою чинні чемпіони світу у чвертьфіналі можуть потрапити на збірну Португалії, якщо обидві команди виграють свої групи. Протистояння Мессі та Роналду, для яких цей чемпіонат світу майже гарантовано останній, є однією з найбільш очікуваних подій турніру.