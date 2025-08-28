Влітку наступного року відбудеться чемпіонат світу з футболу. Вперше в історії мундіаль прийматимуть одразу три країни – США, Канада та Мексика.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі ще не визначився з тим, чи буде виступати на чемпіонаті світу 2026 року. Проте восьмиразового володаря "Золотого м'яча" хочуть побачити на мундіалі, повідомляє 24 канал із посиланням на Ole.

Чи зіграє Мессі на ЧС-2026?

За наявною інформацією, Ліонель Мессі поступово прийматиме рішення щодо участі на чемпіонаті світу 2026 року. Все залежатиме від його фізичної форми, мотивації, а також власного самопочуття футболіста.

В Аргентині сподіваються, що Ліонель Мессі представлятиме національну збірну на майбутньому турнірі. Гравець Інтер Маямі має наміри сфокусуватись на найближчих матчах, не думаючи щодо відходу на пенсію.

До слова. Аргентина виграла останній чемпіонат світу, який відбувся у 2022 році у Катарі. Ліонель Мессі вперше за свою кар'єру підняв омріяний трофей над головою.

Ймовірно. що Ліонель Мессі зіграє на чемпіонаті світу-2026. В участі аргентинського футболіста впевнені головний тренер Ліонель Скалоні та президент ФІФА Джанні Інфантіно. Також Дональд Трамп хоче побачити Мессі на мундіалі.

Раніше повідомляли про те, що Ліонель Мессі встановив абсолютний рекорд в МЛС. Аргентинський футболіст видав шалений перфоманс у матчах Інтер Маямі.