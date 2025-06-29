Мессі намагався вдарити суперника під час матчу: відео дивного вчинку легенди
- Інтер Маямі програв ПСЖ з рахунком 4:0 у матчі 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу.
- На відео видно, як Ліонель Мессі намагається вдарити суперника Вітінью під час боротьби за м'яч.
У неділю, 29 червня, відбувся матч 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу. За його результатами Інтер Маямі вилетів з турніру, програвши ПСЖ з рахунком 4:0.
На відео потрапив один з доволі суперечливих моментів матчу. На ньому Ліонель Мессі не поділив м'яч з Вітіньєю, пише 24 Канал з посиланням на відео користувача X.
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Суперечливий епізод у матчі
У 1/8 фіналу Інтер Маямі протистояв колишньому клубу легендарного Мессі, а саме ПСЖ. Американська команда вилетіла з турніру за підсумками поєдинку.
В один з моментів протистояння Мессі вів боротьбу з Вітіньєю за м'яч. Аргентинський футболіст ніяк не міг відібрати м'яч, що йому не дуже сподобалося.
На відео видно, як Мессі намагається вдарити суперника, однак щодо цього можна посперечатися.
Емоції Мессі у матчі: дивіться відео
Відзначимо, що у поточному сезоні Ліонель Мессі зіграв 24 матчі за Інтер Маямі в усіх турнірах, у яких забив 16 голів та віддав 6 результативних передач.