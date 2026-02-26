Укр Рус
Sport News 24 Футбол "Ідіот, на що витрачав свій час": Ліонель Мессі публічно дорікнув самому собі
26 лютого, 12:42
2

"Ідіот, на що витрачав свій час": Ліонель Мессі публічно дорікнув самому собі

Андрій Олійник
Основні тези
  • Ліонель Мессі висловив жаль, що не вивчив англійську мову в юності, назвавши себе "ідіотом" за втрачену можливість.
  • Аргентинець заохочує своїх дітей вивчати мови та надає значення хорошій освіті, щоб не повторювати його помилок.

У футболі аргентинець Ліонель Мессі досяг, здавалося б, усіх можливих вершин. Але гравець Інтера Маямі усе одно знайшов в собі недолік, який міг виправити у дитинстві, якби знав заздалегідь, які наслідки це матиме.

Чимало фанів Лео зі всього світу звертали увагу, що футболіст на церемоніях та інших публічних заходах завжди спілкується іспанською. Виявляється, він так і не вивчив англійську мову у юному віці, пише ESPN.

Дивіться також Мессі повертається у Європу: яку умову поставив зірковий аргентинець 

Які незручності виникли у Мессі через незнання англійської?

Мессі зізнався журналістам, що він відчуває великий жаль і навіть розчарування самим собою через те, що свого часу не виділив час і зусилля на вивчення іноземних мов.

У мене було чимало ситуацій, коли поряд стоять видатні особистості, неймовірні люди. І я просто не можу з ними поговорити, не знаю, як підтримати розмову. Почуваюсь якимось неграмотним, неосвіченим. В такі миті я думаю: який ідіот, на що я змарнував свій час,
– дорікає собі Мессі.

Аргентинець зробив висновки і заохочує своїх дітей не повторювати його помилок. Він розповідає їм про важливість хорошої освіти та тішиться, що вони мають можливість взяти максимум від перебування у Сполучених Штатах. 

Чого досягнув Мессі у футбольній кар'єрі?

  • Незнання англійської не завадило аргентинцю стати одним з найвеличніших гравців в історії спорту: за підрахунками Transfermarkt, у нього 787 голів у 964 матчах на різних рівнях.
  • Мессі – абсолютний рекордсмен за кількістю здобутих Золотих м'ячів, яких в його колекції аж вісім.
  • Аргентинець у складі Барселони вигравав чотири рази Лігу чемпіонів і 10 разів чемпіонат Іспанії.
  • У 2022 році Мессі досяг найбільшого успіху – став чемпіоном світу у складі збірної Аргентини. 