"Ідіот, на що витрачав свій час": Ліонель Мессі публічно дорікнув самому собі
- Ліонель Мессі висловив жаль, що не вивчив англійську мову в юності, назвавши себе "ідіотом" за втрачену можливість.
- Аргентинець заохочує своїх дітей вивчати мови та надає значення хорошій освіті, щоб не повторювати його помилок.
У футболі аргентинець Ліонель Мессі досяг, здавалося б, усіх можливих вершин. Але гравець Інтера Маямі усе одно знайшов в собі недолік, який міг виправити у дитинстві, якби знав заздалегідь, які наслідки це матиме.
Чимало фанів Лео зі всього світу звертали увагу, що футболіст на церемоніях та інших публічних заходах завжди спілкується іспанською. Виявляється, він так і не вивчив англійську мову у юному віці, пише ESPN.
Які незручності виникли у Мессі через незнання англійської?
Мессі зізнався журналістам, що він відчуває великий жаль і навіть розчарування самим собою через те, що свого часу не виділив час і зусилля на вивчення іноземних мов.
У мене було чимало ситуацій, коли поряд стоять видатні особистості, неймовірні люди. І я просто не можу з ними поговорити, не знаю, як підтримати розмову. Почуваюсь якимось неграмотним, неосвіченим. В такі миті я думаю: який ідіот, на що я змарнував свій час,
– дорікає собі Мессі.
Аргентинець зробив висновки і заохочує своїх дітей не повторювати його помилок. Він розповідає їм про важливість хорошої освіти та тішиться, що вони мають можливість взяти максимум від перебування у Сполучених Штатах.
Чого досягнув Мессі у футбольній кар'єрі?
- Незнання англійської не завадило аргентинцю стати одним з найвеличніших гравців в історії спорту: за підрахунками Transfermarkt, у нього 787 голів у 964 матчах на різних рівнях.
- Мессі – абсолютний рекордсмен за кількістю здобутих Золотих м'ячів, яких в його колекції аж вісім.
- Аргентинець у складі Барселони вигравав чотири рази Лігу чемпіонів і 10 разів чемпіонат Іспанії.
- У 2022 році Мессі досяг найбільшого успіху – став чемпіоном світу у складі збірної Аргентини.