МЛС скандально зняла дискваліфікацію з Мессі, обуривши суперників

Зірковий аргентинець Ліонель Мессі мав пропустити наступний матч свого Інтера Маямі в американській лізі проти Нью-Інгленд Революшн. Проте керівництво МЛС ухвалило суперечливе рішення, яке дозволить 10-ому номеру команди із Флориди вийти на поле.

Як пише The Athletic, жовта картка, отримана Мессі у попередній грі, була п'ятою за сезон – а це означає дискваліфікацію. От тільки МЛС знайшла у власних правилах спосіб обійти відсторонення.

Мессі дозволили грати всупереч дискваліфікації

Як і в багатьох європейських лігах, в МЛС є дисциплінарне покарання за перебір жовтих карток. Кожне п'яте попередження у сезоні означає, що гравець має відбути покарання тривалістю в один матч.

Очікувалося, що Мессі зможе спостерігати за матчем з Нью-Інгленд Революшн лише з трибун. Але з'ясувалося, що в офіційних документах МЛС навпроти його імені зникла позначка про відсторонення.

Ліга пояснила це правилом, згідно з яким тривала відсутність жовтих карток у гравця може призвести до "обнулення" їхнього накопичення. Мессі довго не отримував "гірчичників" – тому йому просто "списали" ті, що були отримані ще в першій половині сезону.

Мессі звинуватили у поблажливому ставленні

Звичайно, таке рішеня МЛС обурило вболівальників Нью-Інгленд, які одразу ж почали писати в інтернеті образливі коментарі на адресу Мессі.

Аргентинця вчергове звинуватили в тому, що арбітри і футбольні чиновники ставляться до нього інакше, ніж до інших гравців. Суперечливі епізоди трактуються на користь восьмиразового володаря "Золотого м'яча", а в кабінетах готові навіть вигадувати правила, аби тільки Мессі виходив на поле і приносив лізі прибуток.

Багатьом ця ситуація нагадала чемпіонат світу, коли за дзінком Дональда Трампа ФІФА скасувала дискваліфікацію форварда збірної США Фоларіна Балогуна, дозволивши йому участь у матчі з Бельгією.