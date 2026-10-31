МЛС скандально сняла дисквалификацию с Месси, чем вызвала возмущение соперников

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Как пишет The Athletic, желтая карточка, полученная Месси в предыдущем матче, стала пятой за сезон – а это означает дисквалификацию. Вот только MLS нашла в своих правилах способ обойти отстранение.

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Месси разрешили играть вопреки дисквалификации

Как и во многих европейских лигах, в МЛС существует дисциплинарное наказание за превышение лимита желтых карточек. Каждое пятое предупреждение в сезоне означает, что игрок должен отбыть наказание продолжительностью в один матч.

Ожидалось, что Месси сможет наблюдать за матчем с "Нью-Ингленд Революшн" только с трибун. Но выяснилось, что в официальных документах МЛС напротив его имени исчезла отметка об отстранении.

Лига объяснила это правилом, согласно которому длительное отсутствие желтых карточек у игрока может привести к "обнулению" их накопления. Месси долгое время не получал "горчичников" – поэтому ему просто "списали" те, что были получены еще в первой половине сезона.

Месси обвинили в снисходительном отношении

Конечно, такое решение МЛС возмутило болельщиков "Нью-Ингленда", которые сразу же начали писать в интернете оскорбительные комментарии в адрес Месси.

Аргентинца в очередной раз обвинили в том, что арбитры и футбольные чиновники относятся к нему иначе, чем к другим игрокам. Спорные эпизоды трактуются в пользу восьмикратного обладателя "Золотого мяча", а в кабинетах готовы даже придумывать правила, лишь бы Месси выходил на поле и приносил лиге прибыль.

Многим эта ситуация напомнила чемпионат мира, когда по звонку Дональда Трампа ФИФА отменила дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна, разрешив ему принять участие в матче с Бельгией.