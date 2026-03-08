Скільки заробляє Мессі: стала відома космічна зарплата футболіста в Інтер Маямі
- Ліонель Мессі отримує в Інтер Маямі щорічно від 70 до 80 мільйонів доларів з урахуванням усіх бонусів.
- Мессі провів за Інтер Маямі 91 матч, забив 80 голів і віддав 44 результативні передачі, став володарем Кубка МЛС і двічі MVP сезону.
Ліонель Мессі з високою ймовірністю завершить кар'єру в американській МЛС. Контракт аргентинця розрахований ще на два роки, і фінансові умови в нього чудові.
Bloomberg дізналися, скільки заробляє 8-разовий володар "Золотого м'яча" за рік. Виявилося, що у керівництві Маямі грошей на найбільшу зірку взагалі не шкодують.
Яка у Мессі зарплата в Інтер Маямі?
Співвласник клубу, бізнес-партнер Девіда Бекхема Хорхе Мас розповів, що з урахуванням усіх бонусів Ліонель Мессі отримує у клубі щорічно від 70 до 80 мільйонів доларів.
За словами Маса, "він вартий кожного витраченого цента". Проте такий величезний чек змушує босів Інтера шукати собі партнерів та спонсорів світового класу.
Близько 55% усіх доходів клубу формують саме кошти, які надійшли від комерційних контрактів. Попри те, що МЛС має хороші угоди з телевізійними мережами та стримінговими платформами, лише 2% прибутків Інтера пов'язані з продажем прав на трансляції матчів.
Яка статистика Мессі в Інтер Маямі?
- За даними порталу Transfermarkt, Ліонель Мессі провів за Інтер 91 матч і забив 80 голів.
- Вражає не лише результативність аргентинця, але й його командна робота: 44 результативні передачі за час виступів в МЛС.
- В Інтері Мессі став володарем Кубка МЛС, а також двічі поспіль визнавався найбільш цінним гравцем (MVP) сезону.
- Приблизна трансферна вартість 38-річного Мессі, який має контракт з Інтером до 2028 року, складає 15 мільйонів євро.