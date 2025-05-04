Мессі відзначився милим вчинком під час матчу MLS: зворушливе відео

У неділю, 4 травня, відбулись матчі 11-го туру MLS. В одному з них Інтер Маямі вдома зіграв проти Нью-Йорк Ред Буллз.

"Чаплі" розгромно перемогли "биків" з рахунком 4:1. Матч чемпіонату запам'ятався зворушливим епізодом за участі гравця флоридців Ліонеля Мессі, повідомляє 24 канал.

Читайте також Мессі та компанія вилетіли з Кубка чемпіонів, зазнавши розгромної поразки: відеоогляд матчу

Що зробив Мессі

Наприкінці матчу між Інтер Маямі та Нью-Йорк Ред Буллз на поле вибіг юний фан, який прямував до Ліонеля Мессі, щоб зробити фото зі своїм кумиром. Охорона зупинила хлопчика за декілька метрів від аргентинця.

Натомість гравець "чапель" сказав, щоб вони відійшли від юного вболівальника та зробив спільне фото з ним. Фанати відзначили зворушливий жест Ліонеля Мессі.

Фанат підбіг до Мессі: дивіться відео

Ліонель Мессі також відзначився результативною дією у матчі Нью-Йорк Ред Буллз. Аргентинець забив четверий гол у ворота "биків" та закрив питання щодо переможця протистояння.

Наразі Інтер Маямі посідає 4 сходинку у турнірній таблиці Східної конференції MLS. "Чаплі" мають у своєму активі 21 після 11 зіграних турів чемпіонату.