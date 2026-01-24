На жаль, "синьо-жовті" не змогли виправдати статус фаворита в битві з Вірменією. Україна поступилась новачку Євро з рахунком 1:2, повідомляє 24 Канал.

До теми Показав російську натуру: натуралізований гравець Вірменії обматюкав Україну на Євро з футзалу

Чи буде реванш від України?

Через це наша команда опинилась у неприємному становищі. Збірна України опустилась на останнє місце у групі, оскільки в паралельній зустрічі Литва та Чехія зіграли внічию (3:3).

Наступним же матчем "синьо-жовтих" буде бій проти господарів турніру. Як і вірмени, збірна Литви також вперше грає на чемпіонатах Європи, а її шанси на тріумф вважаються найнижчими серед усіх учасників ЧЄ.

Прогноз букмекера

Україна є явним фаворитом у другому матчі групової стадії проти Литви по лінії betking. Успіх команд Олександра Косенка оцінений у 1,15, тоді як литовців – аж у 9,00. Коефіцієнт на нічию становить 7,50.

При цьому експерти не вірять, що матч вийде результативним. На "тотал більше 6,5" виставлений коефіцієнт 1,90, тоді як на ТМ2,5 – 1,80..

*Коефіцієнти подані станом на 16:15 23.01.2026

При цьому Україна має дуже гарну історію зустрічей з литовцями. У вересні минулого року наша команда зіграла два спаринги з прибалтійцями та здобула впевнені перемоги – 7:0 та 5:3.

Матч Литва – Україна відбудеться 25 січня в Каунасі на "Жальгіріс-Арена". Початок – о 17:00 за київським часом. Зазначимо, що третій матч групової стадії підопічні Косенка проведуть 28 січня.

Там наша команда поміряється силами із Чехією. Для виходу у чвертьфінал "синьо-жовтим" необхідно посісти перше або друге місце у квартеті.