Дуель іспанських тренерів: чи зможе Арсенал після вильоту з Кубка ліги обіграти Ліверпуль

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Тепер на обидві команди чекає один з вирішальних матчів сезону у чемпіонаті. Протистояння підопічних Мікеля Артети і Андоні Іраоли розпочнеться у неділю, 1 листопада, о 18:30 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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У якій формі Ліверпуль та Арсенал

Болюча поразка Ман Сіті із рахунком 0:3 у першій половині жовтня добряче струснула Ліверпуль. "Червоні" після цього видали серію з чотирьох успішних матчів у Лізі чемпіонів та АПЛ, а також оформили путівку до наступного раунду Кубка ліги.

В Арсенала теж є цього сезону один матч з рахунком 0:3, який хотілося забути наче страшний сон – проти Брайтона у вересні. З тих пір "каноніри" загалом виступали вдало, не втрачаючи очок в чемпіонаті Англії та зігравши в бойову нічию з Баварією у єврокубках. Якби не ганебний виліт від Флітвуда в кубкових змаганнях, жовтень можна було б цілком занести Мікелю Артеті в актив.

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Що може зіграти на користь кожної з команд

За Арсенал не зіграють травмовані Букайо Сака та Віктор Саліба, а також дискваліфікований Макс Доуман. Натомість в лазареті Ліверпуля залишаються Віктор Муньйос та Домінік Собослаї.

Ліверпуль загалом чудово виступає проти Арсенала вдома: за останні 13 матчів АПЛ на "Енфілді" лондонці не здобули жодної перемоги при 5 нічиїх та 8 поразках. А загалом у 14 останніх очних зустрічах мерсисайдці програвали лише двічі, а тріумфували шість разів.

Цікаво, що Арсенал цього сезону в АПЛ – справжні королі кінцівки матчу. Після 60-ої хвилини у попередніх восьми турах вони не пропустили жодного м'яча. Тож Ліверпулю варто не відкладати справу забезпечення переваги до заключних пів години гри.