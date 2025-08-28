Вже третій тур Англійської Прем'єр-ліги подарує справжнім фанатам футболу справжню битву, у якій Ліверпуль зіграє проти Арсенала. Це буде протистояння двох лідерів старту нового сезону-2025/2026.

Обидва клуби стартували із двох перемог – Ліверпуль обіграв Борнмут (4:2) та Ньюкасл (3:2), а Арсенал здолав Манчестер Юнайтед (1:0) та Лідс (5:0). Лише завдяки кращій різниці голів "каноніри" очолюють турнірну таблицю АПЛ-2025/2026, а "мерсисайдці" йдуть третіми, інформує 24 Канал.

До теми Чемпіонат Англії 2025-2026: розклад матчів, результати та турнірна таблиця АПЛ

Що відомо про центральний матч 3 туру АПЛ-2025/2026?

Найближча зустріч стане для Ліверпуля та Арсенала 236-ю очною зустріччю в історії. Наразі невеликою перевагою за кількістю перемог володіють "мерсисайдці" – 89 проти 81-ї у "канонірів". Ще 65 матчів зводились до мирової. Із них саме у рамках АПЛ гранди зустрічались 66 разів (25 звитяг Ліверпуля, 18 перемог Арсенала, 23 нічиї).

У минулому сезоні-2024/2025 команди грали між собою двічі: дві нічиї з однаковим рахунком 2:2.

До слова. Матч 3-го туру АПЛ-2025/2026 Ліверпуль – Арсенал запланований на 31 серпня та розпочнеться о 18:30 (за київським часом).

Додамо, що у перших двох турах Олександр Зінченко був поза заявкою лондонського клубу. Влітку 2025-го ЗМІ активно сватали українця в інші європейські клуби, зокрема італійський Мілан.

На правах реклами

Прогноз Favbet

Ліверпуль – фаворит протистояння по лінії Favbet. Домашню перемогу "мерсисайдців" оцінюють у 2,19, а звитягу гостей із червоної частини Лондона – 3,35. Нічия – 3,50.

Фора (0) Ліверпуля – 1,59. А от те, що команди проб'ють тотал голів більше 2,5 – 1,79.

Першими у матчі можуть забити господарі – 1,80. А на перший гол у поєдинку від підопічних Артети стоїть коефіцієнт 2,29.

Діапазон голів (2-3) – 1,89. Гол в обох таймах: так – 1,64; ні – 2,15.

Ймовірно, що другий тайм подарує уболівальникам більше голів, аніж перша половина зустрічі – 2,06.