Натомість "матрацники" розпочинають черговий похід за трофеєм під орудою одного з найбільших "довгожителів" тренерського цеху в Європі – Дієго Сімеоне не змінює роботу ось вже 15 років. Матч Ліверпуля і Атлетіко розпочнеться 9 вересня о 22:00 за київським часом, пише 24 Канал.

У якій формі команди підходять до матчу

Вболівальники Ліверпуля точно очікували від своєї команди більш переконливого старту після традиційно досить активної трансферної кампанії. Натомість "червоні" продемонстрували в АПЛ дивовижну стабільність в атаці, забиваючи у кожному з трьох матчів по 2 голи, але й напропускали теж достатньо. Перемога над Іпсвічем 2:0 в останньому турі – непогана точка для того, щоб нарешті відштовхнутися та впевненіше рухатися сезоном.

Атлетіко, на відміну від англійців, вже програвав у чемпіонаті, ще й досить безславно. 0:3 від Атлетіка з Більбао стали добрячим ляпасом мадридцям напередодні початку єврокубкових баталій. Тільки лінивий не обговорював іронічну посмішку Хуліана Альвареса за розгромного рахунку – аргентинця влітку не відпустили в Барселону, і тепер він має справу з ненавистю вболівальників і напруженою атмосферою у роздягальні.

Історія протистоянь Ліверпуля і Атлетіко та статистика

"Матрацники" – злі генії Ліверпуля у матчах плей-оф. Якщо команди зустрічаються у стадіях на виліт, то прохід далі обов'язково оформлювали саме мадридці.

Натомість на груповій стадії, а також в оновленому основному раунді справи йдуть значно краще у мерсисайдців. Минулоріч вони обіграли підопічних Сімеоне 3:2, а до того у 2021 році зафіксували дві перемоги, домашню та виїзну.

Цікаво, що Ліверпуль ніколи в історії не програвав перший матч єврокубкового сезону, якщо проводив його на "Енфілді" – 10 перемог та 2 нічиї. А загалом у рідних стінах англійці здобули перемоги у 17 з 18 останніх матчів групи/ліги, зазнавши однієї поразки. Взяти штурмом цю неприступну фортецю іспанцям буде ой як непросто.