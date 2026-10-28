Ліверпуль і Челсі зіграють у Кубку англійської ліги: хто з грандів припинить боротьбу за трофей

Обидва англійські гранди підходять до кубкового протистояння з кадровими проблемами, які можуть вплинути на вибір стартових складів, передає 24 Канал. Тренерам доведеться вирішувати, чи варто ризикувати лідерами заради результату, чи краще надати шанс резервістам.

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Ліверпуль набрав хід, але готується до ротації

Команда поступово виходить на переможний шлях після поразки від Манчестер Сіті з рахунком 0:3. Ліверпуль здобув чотири перемоги поспіль в офіційних матчах, зокрема здійснив яскравий камбек у поєдинку Ліги чемпіонів проти Вільярреала – 4:3 після відставання у два м'ячі. В АПЛ мерсисайдці впевнено здолали Брайтон з рахунком 2:0.

Важливо, що команда успішно справляється з насиченим календарем завдяки глибині складу. У попередньому раунді Кубка ліги Ліверпуль обіграв Тоттенгем з рахунком 3:1, суттєво змінивши стартовий склад. Тож ротація можлива і цього разу, особливо напередодні важливого матчу проти Арсенала.

Водночас кадрові проблеми нікуди не зникли. Брентлі та Екітіке продовжують відновлення, Фрімпонг має м'язове ушкодження, а участь Собослаї залишається під питанням. Тренерському штабу доведеться зважати на фізичний стан футболістів.

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Челсі втратив важливого лідера перед кубковою битвою

Лондонці нещодавно перервали успішну серію, поступившись Тоттенгему з рахунком 0:2. До цього Челсі переміг Борнмут (5:1) та Евертон (2:0), однак дербі знову оголило проблеми команди в обороні та дисципліні.

Особливо відчутною стане відсутність Коула Палмера, який пропустить кубковий матч через дискваліфікацію після вилучення. Також під питанням участь Жоау Педро, який зазнав ушкодження на тренуванні. Ріс Джеймс продовжує відновлюватися після операції на коліні.

У попередньому раунді Челсі ледь не вилетів із турніру: команда поступалася Лідсу з рахунком 0:2, але змогла врятуватися завдяки виходу на поле провідних футболістів. Тепер тренеру доведеться шукати інші варіанти, адже частина ключових виконавців недоступна.