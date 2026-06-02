Колишній тренер Забарного найближчим часом очолить Ліверпуль

На тренерському містку торішнього чемпіона Англійської Прем’єр-ліги назріли зміни. Незабаром у клубі мають підписати контракт з новим тренером.

Керівники Ліверпуля уже позбулись нідерландського фахівця Арне Слота, який протягом минулих двох сезонів очолював команду. На його місце має прийти іспанець Андоні Іраола, пише інсайдер Фабрісіо Романо.

Що відомо про потенційне призначення?

За інформацією Романо, перемовний процес приніс значний прогрес протягом останніх двох діб.

Ліверпуль досяг принципової домовленості про призначення Андоні Іраоли новим головним тренером,

– написав інсайдер.

Зазначимо, що 43-річний Андоні Іраола займається тренерською діяльністю з 2017 року. Значний авторитет фахівець заробив в англійському Борнмуті, з яким він працював протягом минулих трьох сезонів.

Найбільшого успіху за каденції Іраоли "вишні" досягли у сезоні 2025/26, коли посіли шосту позицію у турнірній таблиці АПЛ та зуміли кваліфікуватись до основного раунду Ліги Європи.

Протягом двох сезонів під керівництвом іспанця виступав українець Ілля Забарний. За цей час наш земляк 81 раз одягав футболку Борнмута в офіційних матчах.

Зміна тренера у Ліверпулі: що відомо?

Арне Слота було звільнено 30 травня після того, як чемпіони попереднього сезону стали п'ятими у АПЛ 2025/26.

За повідомленням видання The Athletic – рішення стало приголомшливим для тренера. Перед цим керівники клубу запевняли 47-річного фахівця у підтримці, а він брав активну участь у плануванні підготовки команди до участі у новому сезоні.