Трилер на "Енфілді": Манчестер Юнайтед у божевільному матчі вирвав нічию у Ліверпуля

Центральний матч 20-го туру чемпіонату Англії Ліверпуль – Манчестер Юнайтед був під загрозою зриву. Попри складні погодні умови команди вийшли на поле та подарували непересічне видовище.

Ліверпуль – Манчестер Юнайтед 2:2

Голи: Гакпо, 59, Салах, 70 (пенальті) – Мартінес, 52, Діалло, 80

Напередодні поєдинку Англію накрив сильний снігопад. Завдяки працівникам стадіону "Енфілд" центральний матч 20-го туру англійської Прем'єр-ліги відбувся за розкладом, пише 24 Канал.

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Гольова перестрілка під акомпанемент мокрого снігу

На початку першого тайму господарі мали можливості оформити комфортну перевагу. Проте ударам Гакпо та Макаллістера бракувало влучності.

Футболісти Юнайтед стовідсотковий момент створили наприкінці першого тайму. З першим ударом Гоулунна впорався Аліссон, а на добиванні неточним був Бруну Фернандеш. Зрештою команди пішли на перерву з нулями на табло, залишивши найцікавіше на другу половину гри.

На 52-й хвилині матчу гості несподівано повели в рахунку. Лісандро Мартінес скористався пасом Бруну Фернандеша та рикошетом від поперечини відправив перший м'яч у ворота "мерсисайдців".

Ліверпуль не забарився з відповіддю. Нідерландський форвард Коді Гакпо обіграв кількох суперників та пробив у дев'ятку, відновивши паритет.

На хвилі успіху "червоні" заробили пенальті. Захисник МЮ де Лігт зіграв рукою у штрафному майданчику та змусив арбітра вказати на позначку. Вирок судді чітко виконав Салах.

Здавалося, що Ліверпуль вже не віддасть перемогу. Проте іншої думки дотримувалися підопічні Аморіма. За 10 хвилин до завершення основного часу Амад Діалло вирвав нічию для Юнайтед.

2:2 – з таким рахунком завершився цей яскравий матч на "Енфілді".

Відеоогляд матчу Ліверпуль – Манчестер Юнайтед