Онлайн-трансляція матчу Ліверпуль – ПСЖ в плей-оф Ліги чемпіонів

Англійський Ліверпуль та французький ПСЖ зіграють другий матч в рамках плей-оф Ліги чемпіонів 11 березня 2025 року. Трансляцію гри в Ліверпулі можна дивитися онлайн на сайті 24 Каналу.

У вівторок, 11 лютого, в Лізі чемпіонів 2024-2025 пройдуть чотири матчі-відповіді 1/8 фіналу. Центральна зустріч пройде на стадіоні "Енфілд", де місцевий Ліверпуль прийматиме ПСЖ, повідомляє 24 Канал.

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Париж жадає реваншу

У цій дуелі визначиться чвертьфіналіст турніру. Перша гра завершилась мінімальною перемогою Ліверпуля в Парижі, хоча за малюнком гри ПСЖ переважав суперника суттєво.

"Червоних" врятувала супергра воротаря Аліссона, який здійснив аж 9 сейвів. При цьому самі гості забили після єдиного удару в площину. Тепер же ПСЖ спробує взяти реванш на полі англійців.

Нагадаємо, що в домашніх чемпіонатах обидва клуби впевнено йдуть до оформлення чемпіонства. Ліверпуль випереджає Арсенал аж на 15 очок, хоч і зіграв на матч більше. У свою чергу ПСЖ взагалі не програвав у Лізі 1 та має гандикап над Марселем у 16 балів.

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Де дивитися

Матч Ліверпуль – ПСЖ онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO. Початок поєдинку – 11 березня о 22:00 (за київським часом). Перед грою транслятор організує студію з експертами, які обговорять зустріч на стадіоні "Енфілд".

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Ліверпуль – ПСЖ. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.