Далі без Ліверпуля: ПСЖ ефектно вибив фаворита Ліги чемпіонів у серії пенальті

Команду Арне Слота називали одним з головних претендентів на трофей Ліги чемпіонів цього сезону. Проте парижанам вдалось нейтралізувати небезпеку від Ліверпуля та взяти своє в серії пенальті.

Ліверпуль – ПСЖ 0:1 (пен – 1:4)

Гол: Дембеле, 12.

У Лізі чемпіонів проходять матчі-відповіді 1/8 фіналу сезону 2024-2025. У центральній битві дня на фанатів чекала друга половина супердуелі між Ліверпулем та ПСЖ, повідомляє 24 Канал.

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Жвавий старт ПСЖ

Тиждень тому парижани по грі повністю переграли гостей з Англії. Проте супергра Аліссона та точний удар від Елліотта принесли дещо нелогічну перемогу саме мерсисайдцям.

Тим не менш, ПСЖ був всерйоз налаштований робити камбек, адже команда Енріке відчувала сили переграти Ліверпуль. І вже на старті матчу на "Енфілді" парижани це довели.

Господарі почали жваво, але перша ж контратака ПСЖ призвела до гола. Конате невдао перехопив простріл з флангу. Як наслідок, Дембеле добивав м'яч у вже порожні ворота.

Ліверпуль не дотиснув

У першому таймі ПСЖ більш гостро атакував, проте володіння м'ячем було за мерсисайдцями. А після перерви команда Слота притиснула суперника до воріт та намагалась врятувати гру в основний час.

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Були моменти у Діаса та Жоти, небезпечно двічі пробивав Кванса. Собослаї навіть вдалось забити, але гол скасували через офсайд у Діаса. До того ж сам ПСЖ грав прекрасно у захисті, що дозволило йому перевести матч у екстратайми.

Доннарумма – герой

У додатковий час парижани були гострішими, ще і у господарів через травму вилетів Конате. Проте цього разу на допомогу Ліверпулю прийшов Аліссон, який здійснював сейви після ударів Дембеле. Зрештою ПСЖ не прогадав, дотягнувши до серії пенальті.

Доннарумма відіграв її куди впевненіше за Аліссона, відбивши постріли Нуньєса та Джонса. Таким чином, Ліверпуль завершує свій шлях у цій Лізі чемпіонів, а ПСЖ виходить у чвертьфінал на переможця пари Брюгге – Астон Вілла.