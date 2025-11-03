Битва на "Енфілді": прогноз на вогняний матч Ліверпуль – Реал у Лізі чемпіонів
У вівторок, 4 листопада, стартує четвертий тур основного раунду Ліги чемпіонів-2025/2026. В одному із двох центральних матчів дня англійський Ліверпуль прийме мадридський Реал.
Поєдинок Ліверпуль – Реал відбудеться на домашній арені "Енфілд". Початок зустрічі – о 22:00 (за київським часом), інформує 24 Канал.
Що відомо навколо матчу Ліверпуль – Реал?
Це найближче протистояння стане вже 13-м в історії футболу. У минулих іграх більше перемагали футболісти мадридського клубу – сім перемог проти чотирьох у "мерсисайдців". Лише в одному матчі була зафіксована нічия. Ту єдину мирову Реал і Ліверпуль розписали у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2020/2021 (0:0). Про це повідомляє портал Transfermarkt.
Востаннє європейські гранди грали між собою у попередньому сезоні основного раунду ЛЧ-2024/2025. У тому матчі Ліверпуль здобув "суху" звитягу за підтримки рідних трибун 2:0. За англійський клуб забивали Мак Аллістер та Гакпо.
Востаннє "вершкові" перемагали чемпіона АПЛ в 1/8 фіналу ЛЧ-2022/2023. Тоді "Королівський клуб" мінімально здолав Ліверпуль 1:0. Єдиний та переможний гол у складі іспанського клубу забив нападник Карім Бензема.
Прогноз Favbet
У Favbet Ліверпулю віддають зовсім невелику перевагу на перемогу – 2,51 проти 2,58 на звитягу Реала. Мирова – рівно 4.
Тотал голів у матчі більше 2,5 оцінюють в 1,43. Тому є велика ймовірність, що команди заб'ють більш як три голи, а поєдинок буде результативним.
Швидше за все, що Ліверпуль та Реал подарують своїм уболівальникам голи. Обидві заб'ють: так – 1,40; ні – 2,93.
Наскільки вірогідно побачити пенальті у матчі? Так – 2,70; ні – 1,42.
Хто має найкращі шанси забити? Найкраще оцінюють гол від Кіліана Мбаппе – 1,75. А от 2,20 стоїть на результативний удар у виконанні Мохаммеда Салаха.
Одразу на гол від трьох гравців стоїть однаковий коефіцієнт 2,50 – Ендрік, Вінісіус Жуніор та Уго Екітіке.
Як Ліверпуль та Реал грають у поточному сезоні ЛЧ-2025/2026?
4 листопада на "Енфілді" зустрінуться 5-та та 10-та команди загальної турнірної таблиці ЛЧ-2025/2026. Реал після трьох турів входить у п'ятірку найкращих, набравши максимальні 9 балів. А от Ліверпуль із 6 очками замикає топ-10.
До слова, єдиної наразі поразки у цьому сезоні ЛЧ "мерсисайдці" зазнали у виїзній грі проти турецького Галатасарая 0:1.
У минулому турі мадридці мінімально вдома обіграли туринський Ювентус завдяки голу Джуда Беллінгема.
Натомість Ліверпуль розгромив на виїзді німецький Айнтрахт 5:1.