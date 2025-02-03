Ліверпуль хоче взяти реванш у Тоттенхема за крок до фіналу Кубка ліги

У четвер, 6 лютого, відбудеться матч-відповідь другого півфіналу Кубка англійської ліги сезону-2024/2025. Ліверпуль буде приймати на власному полі Тоттенхем.

До півфінальної стадії Кубка ліги Англії увійшли чотири провідні клуби – Ньюкасл, Арсенал, Ліверпуль та Тоттенхем. Майбутня зустріч "мерсисайдців" та "шпор" буде ювілейною очною битвою, пише 24 Канал.

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Матч-реванш за крок до фіналу

Команди вже вдесяте зіграють між собою у рамках Кубка англійської ліги. Наразі статистика перемог є на користь Тоттенхема – 5 звитяг проти 3-х у "мерсисайдців". Також один матч зводився до нічиєї.

До слова. Перша півфінальна зустріч між командами, яка відбулась 8 січня, закінчилась мінімальною домашньою перемогою Тоттенхема. Переможний гол наприкінці матчу у складі "шпор" забив шведський півзахисник Лукас Бергвалль.

Напередодні кубкового протистояння обидва колективи здобули перемоги із однаковим рахунком 2:0. Тоттенхем переміг на виїзді Брентфорд Єгора Ярмолюка, а Ліверпуль взяв три очки у гостьовому поєдинку проти Борнмута Іллі Забарного.

Слід відзначити, що обидва клуби дуже по-різному йдуть по ходу Англійської Прем'єр-ліги поточного сезону-2024/2025. Якщо команда Арне Слота досі утримує лідерство у таблиці першості, набравши 56 балів, то "шпори" із 27 пунктами йдуть лише на 14-му місці.

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Попри поразку Ліверпуль є великим фаворитом матчу-відповіді. Перемога господарів поля у цій грі оцінена в 1,28. Водночас на звитягу Тоттенхема дають 9,70. Нічия – 6,40.

Логічно, що на прохід "мерсисайдців" у фінал Кубка англійської ліги теж стоїть кращий коефіцієнт – 1,35, а на підопічних Анге Постекоглу – 3,20.

Ймовірно, що обидві команди заб'ють голи у півфіналі-реванші – 1,60.

Якщо Ліверпуль забере перший тайм, то вже не відпустить перемогу у другому матчі півфіналу – 1,74. Якщо перша 45-хвилинка закінчиться нічиєю, то шанси "мерсисайдців" на перемогу у зустрічі – 4,40.

Швидше за все, що рахунок у поєдинку відкриють господарі поля – 1,28. А на перший гол у матчі від "шпор" стоїть коефіцієнт 3,70.

Чи будуть голи в обох таймах? Так – 1,29, ні – 3,35.