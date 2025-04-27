Ліверпуль – чемпіон Англії 2024-2025: команда повторила рекорд Манчестер Юнайтед за трофеями

Мерсисайдці нарешті де-юре оформили звання найкращої команди Англії. У вирішальній грі Ліверпуль не залишив шансів Тоттенхему.

Ліверпуль – Тоттенхем 5:1

Голи: Луїс Діас, 16, Макаллістер, 24, Гакпо, 34, Салах, 63, Удоджі, 69 (автогол) – Соланке, 12.

В чемпіонаті Англії 2024-2025 відбулись майже всі матчі 34 туру АПЛ. Головна зустріч вікенду пройшла в Ліверпулі, де місцева однойменна команда приймала Тоттенхем, повідомляє 24 Канал.

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Чемпіонство в кишені

Для Ліверпуля ця гра була кульмінацією сезону. "Червоні" відірвались від Арсеналу аж на 12 очок, тому нічия проти "шпор" дозволяла команді Арне Слота достроково виграти чемпіонат Англії.

Матч розпочався не надто вдало для господарів. На 12 хвилині Домінік Соланке після кутового вразив ворота свого колишнього клубу. Втім на більше Тоттенхем не спромігся, а в подальшому на полі повністю домінували мерсисайдців.

Ще у першому таймі підопічні Слота забили тричі. Особливо яскравим вийшов другий гол від Макаллістера, який красиво пробив з дальньої відстані. Після перерви гостей добив Салах, а на останок ще і Удоджі переправив м'яч у свої ворота.

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Ця перемога збільшила відрив мерсисайдців від Арсеналу до 15 очок за чотири тури до фінішу. Ліверпуль став недосяжним для конкурентів та вже де-юре оформив звання чемпіона Англії.

Для "червоних" це 20-ий подібний трофей в історії. Ліверпуль став співвласником рекорду, адже лише Манчестер Юнайтед вдалось виграти чемпіонат Англії таку ж кількість разів.

Відеоогляд матчу Ліверпуль – Тоттенхем