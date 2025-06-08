Ліверпуль ухвалив важливе рішення після загибелі Жоти, яке стосуватиметься усіх

Вранці 3-го липня Діогу Жоту разом зі своїм братом потрапили у моторошну ДТП. Обидва загинули.

Ліверпуль назавжди закріпить 20-й ігровий номер за Діогу Жотою, який трагічно загинув у ДТП. Пам’ять про португальського вінгера, який допоміг клубу здобути 20-й чемпіонський титул, буде вшанована на рівні легенд "Енфілда", пише 24 Канал з посиланням на офіційний сайт Ліверпуля.

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Номер закріплять за Жоту

У Ліверпулі підкреслили, що рішення закріпити 20-й номер є даниною поваги до вкладу Жоти в історичний сезон клубу.

20-й номер буде по праву увічнений за його внесок у перемогу Ліверпуля в чемпіонаті Англії в сезоні-2024/2025, що стала 20-ю в історії клубу – з його фірмовим фінтом і ударом перед трибуною "Коп", що закріпив перемогу в квітневому мерсисайдському дербі, зворушливим останнім голом у його житті,

– написали в англійському клубі.

Довідка. У Ліверпуль Діогу Жота перейшов у 2020 році. За цей час він відіграв 182 матчі, оформивши 65 голів і 26 асистів.

Відзначимо, що до цього футболіст також грав за такі клуби як Пасуш Феррейра, Порту та Вулверхемптона. Він також грав за збірну Португалії, забивши 14 голів у 49 матчах і вигравши дві Ліги націй.