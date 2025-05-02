"Леви" показали зуби: Карпати у меншості обіграли Лівий Берег у матчі з двома автоголами

У п'ятницю, 2 травня, стартував 27-й тур Української Прем'єр-ліги з футболу сезону-2024/2025. Лівий Берег приймав львівські Карпати.

Лівий Берег – Карпати 2:3

Голи: Синиця, 33, Якимів, 62, – Чачуа, 31, 58, Бабогло, 71 (авт.)

Вилучення: Альварес, 19 (Карпати)

Львівські Карпати приїхали у гості до "лелек" у статусі фаворита протистояння. Команда Владислава Лупашка набрала вже 40 балів у 26-ти турах. У попередньому матчі "зелено-білі" врятували нічию проти Оболоні 2:2, повідомляє 24 Канал.

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"Леви" швидко залишились у меншості

"Лівий Берег" у 26-му турі УПЛ програв на виїзді луганській Зорі 1:2. Підопічні Віталія Первака перед цією грою набрали 24 очки та йде на 14-й позиції. А це зона на вибування у Першу лігу України.

Із перших хвилин "леви" більше створювали гостроти. Бруніньйо намагався підловити голкіпера Лівого Берега зі штрафного, але м'яч пролетів над поперечиною.

Вже із 19-ї хвилини Карпати почали грати у меншості. Після повторної жовтої картки для опорника Альвареса. Дуже багато емоцій та боротьби було у першому таймі.

На 31-й хвилині Костенко прострілив вздовж воротарського майданчика, який замкнув на дальній стійці Чачуа – 0:1.

Однак радість львівських уболівальників була недовгою. Вже на 33-й хвилині Синиця повернув "лелек" у боротьбу – 1:1.

Кінарейкін намертво зафіксував м'яч після красивого крученого удару Шастала.

Наприкінці першого тайму обидві команди змарнували хороші шанси, аби ще до перерви повести у рахунку. спершу м'яч дістався на дальній стійці до Підлепенця, Євген намагався підробити його під робочу ліву, але в останній момент захисник ліквідував загрозу, а легіонер Лівого Берега Дієго не забив два 100-відсоткові епізоди.

Вже у компенсований до тайму час м'яч після рикошету від Чачуа ледь не залетів у сітку воріт Карпат.

Тайм автоголів

Вже на старті другого тайму Карпати втратили Стецькова, який не зміг продовжити гру через травму. Замість нього на фланзі оборони "зелено-білих" з'явився Полегенько.

Початок тайму був за господарями поля, які мали на одного гравця більше. Однак "леви" вдруге у меншості повели у рахунку 1:2. І знову гольове відчуття Чачуа не підвело після розіграшу штрафного. Дубль від Амбросія.

На 62-й хвилині Бруніньйо зі штрафного ледь не закрутив м'яч у дальню дев'ятку воріт Лівого Берега. Механів витягнув м'яч з-під поперечини, перевівши м'яч на кутовий. Стандарт не привів одразу до гола, але відбирання Очеретька та його простріл закінчився третім взяттям воріт господарів. Автогол від Якиміва – 1:3 на користь Карпат. Львів'яни швидко збільшили свою перевагу у меншості до двох голів.

На цьому господарі не опустили рук, а на 71-й хвилині завдяки автоголу захисника Бабогла відквитали один м'яч – 2:3.

Наприкінці матчу Очеретько обікрав футболіста "лелек" віддав на Краснопіра, але Ігор змарнував нагоду. "Левам" вдалось витримати напругу та у меншості переграти Лівий Берег.

Дивіться відеоогляд матчу Лівий Берег – Карпати

Карпати завдяки перемозі набирають 43 бали та зрівнюються за очками із Поліссям. Щоправда, житомиряни свій матч 27-го туру проти Олександрії ще не зіграли (4 травня). Лівий Берег із 23 пунктами продовжує йти 14-м.