Володарка Великого кришталевого глобуса пропустить новий біатлонний сезон: у чому причина

Італійська біатлоністка Ліза Вітоцці пропустить новий сезон Кубка світу. Спортсменка зазнала травми, через яку тимчасово не зможе продовжити виступи.

30 листопада розпочався Кубок світу-2024/2025. Однак стало відомо, що титулована біатлоністка пропустить цілий сезон через травму, пише 24 канал з посиланням на Eurosport Italia.

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Вітоцці пропустить цілий сезон

Зазначається, що ще на початку осені 2024 року у спортсменки виявили проблеми зі спиною.

Я почала цей сезон з ентузіазмом і бажанням знову бути серед лідерів на найвищому рівні. На жаль, проблема, що виникла у важливий момент підготовки, змусила мене зупинитися. Коли я повернулася до більш інтенсивних тренувань, моє тіло не могло впоратися навіть із менш значними навантаженнями, які підготували тренери,

– розповіла Вітоцці.

Також вона додала, що задля уникнення подальших ризиків вона перенесла фокус на Олімпіаду-2026.

Довідка. Ліза Вітоцці стала лідеркою загального заліку у сезоні-2023/2024.

Нагадаємо, що 9 січня розпочнеться етап Кубка світу-2024/2025 в німецькому Обергофі.