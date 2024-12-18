Після цього ходило чимало чуток щодо його повернення в український футбол. І врешті-решт це станеться вже найближчим часом, інформує 24 Канал із посиланням на ТаТоТаке.

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Новий етап у кар'єрі

Наступним клубом Романа Григорчука стане черкаський ЛНЗ. Принципова угода між тренером і клубом уже досягнута.

Повідомляється, що перше тренування зі своєю новою командою досвідчений спеціаліст проведе 15 січня 2025 року. Воно відбудеться в іспанському місті Естепоні, де черкаський клуб проведе збір, який триватиме рівно місяць.

Очікується, що до тренерського штабу Романа Григорчука ввійдуть його постійні асистенти – Михайло Савка, Андрій Глущенко та, можливо, Степан Матвіїв.

Довідка. Після першої частини сезону ЛНЗ посідає десяте місце в турнірній таблиці УПЛ. У 17 поєдинках черкаський колектив набрав 19 очок.

Зазначимо, що перший матч на чолі нової команди Роман Григорчук має провести наприкінці лютого. У 18 турі чемпіонату України ЛНЗ на виїзді буде зустрічатися з Рухом.