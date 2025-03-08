ЛНЗ посилився гравцем з англійського клубу, – ЗМІ

ЛНЗ планує надовго залишитись у еліті українського футболу. Черкаський клуб продовжує походу сезону посилювати склад команди.

ЛНЗ підписав гравця з англійського чемпіонату. Тепер за черкаський колектив гратиме вінгер Сандерленда Джевісон Беннет, повідомляє 24 канал із посиланням на Sport.ua.

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Що відомо про трансфер Беннета

За наявною інформацією, 20-річний півзахисник домовився з ЛНЗ щодо умов особистого контракту. Стало відомо, що термін угоди костариканця з черкаським клубом розрахований на три роки.

ЛНЗ заплатить Сандерленду за трансфер Джевісона Беннета приблизно 500 тисяч євро. Однак частину суми, яку мають викласти черкасці, було прописано у вигляді бонусів.

До слова. Джевісон Беннет вихованець Еридіано з Коста-Рики. У 2022 році вінгер перебрався в Сандерленд, а у минулому сезоні перебував в оренді у чемпіонаті Греції.

У поточній кампанії Джевісон Беннет зіграв у п'яти матчах за Сандерленд. На рахунку костариканського півзахисника два забитих м'ячі та одна результативна передача.