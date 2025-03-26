Зірковий охоронець Мессі сенсаційно викликав на бій брата кривдника Майка Тайсона

Яссін Чуеко регулярно стає зіркою соцмереж, а відео із його захистом Ліонеля Мессі постійно стають вірусними. Цього разу охоронець зіркового аргентинця вирішив кинути виклик популярному ютуберу Логану Полу.

Охоронець нападника Інтер Маямі вирішив перевірити свої навички зі змішаних єдиноборств в октагоні. Яссін Чуеко записав відео для Логана Пола, у якому закликав його до бою, пише 24 Канал із посиланням на акаунт охоронця Мессі в інстаграмі.

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Після звинувачень Пола до Мессі

Ймовірно, що такий виклик від Чуеко був викликаний конфліктом Логана-старшого із Мессі. Ютубер, який займається реслінгом та боксом, звинуватив Ліонеля у схожості брендів. Нещодавно аргентинський футболіст випустив особистий бренд енергетичних напоїв під назвою "Mas+". У цьому моменті Логан Пол угледів подібність до його бренду "Prime". Схоже, що Чуеко вирішив раз і назавжди закрити рота Полу, який багато балакає у соцмережах.

Слухай, Логане. Я записую це відео, тому що багато людей зупиняють мене на вулицях. Мені надсилають повідомлення, пишуть багато коментарів в інстаграмі про цей бій. Тож тепер шляху назад немає. Зробімо цей бій для людей,

– сказав Чуеко.

Звернення Чуеко до Пола-старшого: дивіться відео

Нагадаємо, що Яссін Чуеко – колишній військовий, який служив в Афганістані та Іраку, а нині захищає життя Ліонеля Мессі. Навіть під час поєдинку Чуеко постійно перебуває біля меж поля, аби у будь-який момент врятувати свого клієнта від надокучливих фанів.

Відзначимо, що охоронець зіркового футболіста регулярно приголомшує своїх підписників пекельними тренуваннями. Не дивно, чому колишній військовий перебуває у просто шаленій фізичній формі. Після таких тренувань усе тіло точно палає.