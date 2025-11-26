Ломаченко у Литві відвідав матч, де фани скандували "Слава Україні"
- Василь Ломаченко був присутній на баскетбольному матчі у Литві, де фани скандували "Слава Україні".
- Ломаченко відвідав матч разом зі своїм менеджером Егісом Клімасом та литовським боксером Егісом Каваляускасом.
Колишнього чемпіона світу Василя Ломаченка помітили на матчі баскетбольної Євроліги у Литві. Місцеві вболівальники під час гри традиційно "заряджали" гасла на підтримку України.
У вівторок, 25 листопада, литовський Жальгіріс переміг Босконію (82:67) в рамках 13-го туру баскетбольної Євроліги. На матчі був присутній Василь Ломаченко, повідомляє 24 Канал.
Чому Ломаченко опинився у Литві?
Вболівальники Жальгіріса, на відміну від Ломаченко, під час кожного матчу демонструють підтримку Україні. Місцеві фани створили на поєдинку неймовірну атмосферу, вигукуючи гасло "Слава Україні".
Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах був помічений у компанії свого менеджера Егіса Клімаса та литовського боксера Егіса Каваляускаса.
Ломаченко разом з Клімасом та Каваляускасом / фото з інстаграму боксера
Зазначимо, що 28 листопада литовський боксер, з яким співпрацює менеджер Ломаченка, проведе бій проти іспанця Самуеля Моліни. На кону поєдинку стоятиме титул чемпіона Європи EBU в напівсередній вазі.
Чим зараз займається Ломаченко?
- Нагадаємо, що Василь Ломаченко остаточно повісив рукавички на цвях у червні 2025 року. У коментарі Fight News ексчемпіон аргументував своє рішення відсутністю мотивації, а не травмою спини.
- Колишнього боксера запрошують на різноманітні змагання в Україні. Зокрема зіркового боксера помітили на турнірі в Ізмаїлі.
- У соціальних мережах Ломаченко продовжує публікувати дописи на підтримку УПЦ МП та ігнорує злочини Росії, яка щодня бомбардує його рідну Одещину.