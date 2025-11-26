Ломаченко у Литві відвідав матч, де фани скандували "Слава Україні"

Колишнього чемпіона світу Василя Ломаченка помітили на матчі баскетбольної Євроліги у Литві. Місцеві вболівальники під час гри традиційно "заряджали" гасла на підтримку України.

У вівторок, 25 листопада, литовський Жальгіріс переміг Босконію (82:67) в рамках 13-го туру баскетбольної Євроліги. На матчі був присутній Василь Ломаченко, повідомляє 24 Канал.

Чому Ломаченко опинився у Литві?

Вболівальники Жальгіріса, на відміну від Ломаченко, під час кожного матчу демонструють підтримку Україні. Місцеві фани створили на поєдинку неймовірну атмосферу, вигукуючи гасло "Слава Україні".

Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах був помічений у компанії свого менеджера Егіса Клімаса та литовського боксера Егіса Каваляускаса.

Ломаченко разом з Клімасом та Каваляускасом / фото з інстаграму боксера

Зазначимо, що 28 листопада литовський боксер, з яким співпрацює менеджер Ломаченка, проведе бій проти іспанця Самуеля Моліни. На кону поєдинку стоятиме титул чемпіона Європи EBU в напівсередній вазі.

Чим зараз займається Ломаченко?