Ломаченко в Литве посетил матч, где фаны скандировали "Слава Украине"
- Василий Ломаченко присутствовал на баскетбольном матче в Литве, где фаны скандировали "Слава Украине".
- Ломаченко посетил матч вместе со своим менеджером Эгисом Климасом и литовским боксером Эгисом Каваляускасом.
Бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко заметили на матче баскетбольной Евролиги в Литве. Местные болельщики во время игры традиционно "заряжали" лозунги в поддержку Украины.
Во вторник, 25 ноября, литовский Жальгирис победил Босконию (82:67) в рамках 13-го тура баскетбольной Евролиги. На матче присутствовал Василий Ломаченко, сообщает 24 Канал.
Почему Ломаченко оказался в Литве?
Болельщики Жальгириса, в отличие от Ломаченко, во время каждого матча демонстрируют поддержку Украине. Местные фаны создали на поединке невероятную атмосферу, выкрикивая лозунг "Слава Украине".
Бывший чемпион мира в трех дивизионах был замечен в компании своего менеджера Эгиса Климаса и литовского боксера Эгиса Каваляускаса.
Ломаченко вместе с Климасом и Каваляускасом / фото из инстаграма боксера
Отметим, что 28 ноября литовский боксер, с которым сотрудничает менеджер Ломаченко, проведет бой против испанца Самуэля Молины. На кону поединка будет стоять титул чемпиона Европы EBU в полусреднем весе.
Чем сейчас занимается Ломаченко?
- Напомним, что Василий Ломаченко окончательно повесил перчатки на гвоздь в июне 2025 года. В комментарии Fight News экс-чемпион аргументировал свое решение отсутствием мотивации, а не травмой спины.
- Бывшего боксера приглашают на различные соревнования в Украине. В частности звездного боксера был замечен на турнире в Измаиле.
- В социальных сетях Ломаченко продолжает публиковать сообщения в поддержку УПЦ МП и игнорирует преступления России, которая ежедневно бомбит его родную Одесскую область.