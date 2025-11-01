Ломаченко поширив слова митрополита, який зливав росіянам позиції ЗСУ

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко жодного разу не засудив агресію Росії проти України. Натомість всесвітньовідомий боксер за кожної нагоди підтримує сумнівних діячів УПЦ МП.

Дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко опублікував слова настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП митрополита Арсенія. У 2023 році релігійний діяч у своїй проповіді розповсюдив інформацію про розташування блокпостів Сил оборони, пише 24 Канал з посиланням на фейсбук Василя Ломаченка.

Як Ломаченко підтримав митрополита?

Наразі митрополит Арсеній перебуває під слідством. На судовому засіданні він заперечив усі звинувачення на свою адресу. Слова архірея опублікував Ломаченко.

Я не себе захищаю. Я захищаю те добре, що є в Україні. Зараз ми проходимо іспит на нашу людяність, наше сумління, розсудливість,

– сказав митрополит Арсеній на суді.

Що відомо про справу проти митрополита Арсенія?

Митрополит Арсеній (справжнє ім'я Ігор Яковенко) народився 21 червня 1968 року у Карелії. Дитинство провів у Воронезькій області.

Після служби в Радянській армії навчався у Московській духовній семінарії. У 1995 році призначений намісником Святогірського монастиря.

У 2024 році слідчі СБУ повідомили Арсенію про підозру. За даними слідства, митрополит передавав російським загарбникам розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі. Відповідне відео було опубліковано на сайті лаври. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

До початку повномасштабного вторгнення Росії Арсеній заявив, що війну, яку він називав громадянським конфліктом, розпочала Україна. Зокрема у 2018 році він звинувачував українських військових у бомбардуваннях Слов'янська.

У січні 2023 року президент України Володимир Зеленський своїм указом призупинив громадянство низці діячів УПЦ МП. За даними видання LB, серед них був митрополит Арсеній.

