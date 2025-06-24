"Боягузів до раю не беруть": Ломаченка рознесли у мережі за замовчування російських злочинів

У понеділок, 23 червня, росіяени завдали удару балістикою по Білгороду-Дністровському, що на Одещині. Внаслідок влучання було зруйновано місцевий навчальний заклад.

Колишній боксер Василь Ломаченко висловив жаль стосовно того, що відбулось, але не звинуватив Росію у цьому жахливому злочині. Після чого уродженець Білгорода-Дністровського отримав купу хейту у соціальних мережах, повідомляє 24 канал.

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Ломаченко отримав купу хейту від українців

Ексчемпіон світу Василь Ломаченко отримав чимало негативних коментарів під своїм дописом у фейсбуці від українців. Колишньому боксеру нагадали, що це зробили росіяни, яких він вважає братами.

Українська спільнота не забула нагадати Ломаченко, що московська церква, яку він дуже сильно любить, також виступає за знищення України.

"Це твої брати зробили".

"Вася, це ж зробили ті, кого ти підтримуєш досі. Росіяни. Твої братья. Жалюгідний ти сцикун і зрадник".

"Руській "мір" він такий, Вася".

"І звідки ж вона прилетіла? Хтож це зробив? Англи, сакси, юти, рептілоїди-ніпанятна".

"Боягузів, Вася, до раю не беруть".

Реакція українців на допис Ломаченка / Скриншоти з соцмереж

Нагадаємо, що Василь Ломаченко з самого початку повномасштабного вторгнення замовчує злочини Росії та у цілому агресію ворожої країни. Також колишній боксер з українським паспортом ставав на захист УПЦ МП.

Раніше ми розповідали про те, що говорив Василь Ломаченко про війну Росії з Україною та УПЦ МП.